Эти евро больше не печатают в Европе: какие банкноты сложно обменять в Украине

Украинцы могут наталкиваться на трудности при обмене некоторых евро. Речь идет не только о поврежденных или изношенных банкнотах, иногда обменники не хотят принимать купюры номиналом 500 евро.

Почему не хотят принимать некоторые евро?

Дело в том, что банкнота номиналом 500 евро относится к первой серии европейской валюты. Ее ввели в обращение еще 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.

Однако во вторую серию, которая печатали с 2013 по 2019 годы, эту купюру не включили. Она получила название "Европа" и объединила номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Вторую серию разработали, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. А вот 500 евро полюбили мошенники и часто подделывали, поэтому в ЕС решили ее больше не печатать.

Однако банкнота 500 евро остается до сих пор действительной, то есть ее можно обменивать.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отметили в ЕЦБ.

Заметьте! Однако некоторые украинские обменники отказываются принимать купюры 500 евро для обмена, объясняя это устаревшими элементами защиты на них, которые не позволяют стопроцентно убедиться в ее подлинности.

Как в НБУ реагируют на такие действия обменников?

Многочисленные жалобы украинцев нашли отклик в Национальном банке. Регулятор объяснил, что финансовые учреждения не имеют права самостоятельно решать, какие валюты обменивать, и должны придерживаться общих правил.

Учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, – отметили в НБУ.

Нацбанк добавил, что не устанавливал никаких запретов на обмен "старой" иностранной валюты", то есть банкнот ранних серий.

Обменники обязаны принимать все банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств,

– подчеркнул регулятор.

Однако финучреждения имеют законное право не обменивать некоторые купюры:

очень изношенные или поврежденные банкноты;

деньги, которые потеряли статус платежного средства;

купюры, которые полностью вывели из наличного обращения;

и банкноты с признаками подделки.

Последние обменники должны отдать на проверку.

Заметьте! В других случаях клиент имеет право обратиться в Нацбанк с жалобой, если ему отказывают обменять "старые" евро. Регулятор организует соответствующую проверку, которая может обернуться штрафами или даже ограничениями для учреждения в проведении определенных операций.

