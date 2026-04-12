Ці євро більше не друкують у Європі: які банкноти складно обміняти в Україні

Українці можуть натрапляти на труднощі під час обміну деяких євро. Мова йде не лише про пошкоджені чи зношені банкноти, іноді обмінники не хочуть приймати купюри номіналом 500 євро.

Чому не хочуть приймати деякі євро?

Річ у тім, що банкнота номіналом 500 євро належить до першої серії європейської валюти. Її увели в обіг ще 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.

Однак до другої серії, яка друкували з 2013 по 2019 роки, цю купюру не включили. Вона отримала назву "Європа" і об'єднала номінали 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Другу серію розробили, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. А от 500 євро полюбили шахраї і часто підроблювали, тому в ЄС вирішили її більше не друкувати.

Однак банкнота 500 євро залишається й досі дійсною, тобто її можна обмінювати.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– наголосили в ЄЦБ.

Зауважте! Однак деякі українські обмінники відмовляються брати купюри 500 євро для обміну, пояснюючи це застарілими елементами захисту на них, які не дозволяють стовідсотково впевнитися у її справжності.

Як в НБУ реагують на такі ді обмінників?

Численні скарги українців знайшли відгук у Національному банку. Регулятор пояснив, що фінансові установи не мають права самостійно вирішувати, які валюти обмінювати, і мають дотримуватися загальних правил.

Установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, – наголосили в НБУ.

Нацбанк додав, що не встановлював жодних заборон на обмін "старої" іноземної валюти", тобто банкнот ранніх серій.

Обмінники зобов’язані приймати усі банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав,

– наголосив регулятор.

Однак фінустанови мають законне право не обмінювати деякі купюри:

дуже зношені або пошкоджені банкноти;

гроші, які втратили статус платіжного засобу;

купюри, які повністю вивели з готівкового обігу;

та банкноти з ознаками підробки.

Останні обмінники мають віддати на перевірку.

Зауважте! В інших випадах клієнт має право звернутися до Нацбанку зі скаргою, якщо йому відмовляють обміняти "старі" євро. Регулятор організує відповідну перевірку, яка може обернутися штрафами чи навіть обмеженнями для установи у проведенні певних операцій.

