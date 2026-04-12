Чому не хочуть приймати деякі євро?

Річ у тім, що банкнота номіналом 500 євро належить до першої серії європейської валюти. Її увели в обіг ще 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.

Дивіться також Пальмова гілка, фонтан і палітра: що означають спеціальні символи на гривнях

Однак до другої серії, яка друкували з 2013 по 2019 роки, цю купюру не включили. Вона отримала назву "Європа" і об'єднала номінали 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Другу серію розробили, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. А от 500 євро полюбили шахраї і часто підроблювали, тому в ЄС вирішили її більше не друкувати.

Однак банкнота 500 євро залишається й досі дійсною, тобто її можна обмінювати.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– наголосили в ЄЦБ.

Зауважте! Однак деякі українські обмінники відмовляються брати купюри 500 євро для обміну, пояснюючи це застарілими елементами захисту на них, які не дозволяють стовідсотково впевнитися у її справжності.

Як в НБУ реагують на такі ді обмінників?

Численні скарги українців знайшли відгук у Національному банку. Регулятор пояснив, що фінансові установи не мають права самостійно вирішувати, які валюти обмінювати, і мають дотримуватися загальних правил.

Установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, – наголосили в НБУ.

Нацбанк додав, що не встановлював жодних заборон на обмін "старої" іноземної валюти", тобто банкнот ранніх серій.

Обмінники зобов’язані приймати усі банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав,

– наголосив регулятор.

Однак фінустанови мають законне право не обмінювати деякі купюри:

дуже зношені або пошкоджені банкноти;

гроші, які втратили статус платіжного засобу;

купюри, які повністю вивели з готівкового обігу;

та банкноти з ознаками підробки.

Останні обмінники мають віддати на перевірку.

Зауважте! В інших випадах клієнт має право звернутися до Нацбанку зі скаргою, якщо йому відмовляють обміняти "старі" євро. Регулятор організує відповідну перевірку, яка може обернутися штрафами чи навіть обмеженнями для установи у проведенні певних операцій.

Чи можна обміняти старі долари?