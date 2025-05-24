Куда спрятать деньги в дороге

На самом деле существует немало мест, где можно спрятать средства, передает 24 Канал.

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Так от краж во время путешествия могут защитить такие тайники:

Стельки обуви . Туда можно спрятать немного наличных, а большие суммы хранить уже на банковских карточках.

. Туда можно спрятать немного наличных, а большие суммы хранить уже на банковских карточках. Потайные карманы в белье или одежде. Достаточно простой, но действенный вариант.

Достаточно простой, но действенный вариант. Упаковки из-под таблеток. Рекомендуется спрятать купюры, а сверху присыпать таблетками.

Важно! Лучше не прятать деньги в одном месте, а разделить их на несколько частей. Таким образом, если и будут потеряны средства, то лишь их часть.