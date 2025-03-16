Какие страны самые дешевые для переезда
Так исследование гида для экспатов со штаб-квартирой в Швейцарии установило, переезд в какую страну считается самым дешевым, передает 24 Канал со ссылкой на InterNations.
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Так дешевле всего людям обходился переезд в Вьетнам. Другие же позиции в этом рейтинге выглядят следующим образом:
- Колумбия;
- Индонезия;
- Панама;
- Филиппины;
- Индия;
- Мексика;
- Таиланд;
- Бразилия;
- Китай.
Авторы исследования отмечают, что более четырех из пяти экспатов (86%) оценивают стоимость жизни во Вьетнаме положительно. В частности половина (50%) оценивают его как очень хорошее.
Фактически, более двух третей (68%) согласны с тем, что их имеющегося дохода домохозяйства более чем достаточно для комфортной жизни (по сравнению с 41% в мире),
– говорится в исследовании.
Обратите внимание! В то же время среди стран Европы самая дешевая жизнь для иностранцев возможна в Португалии и Испании. Они занимают 13-е и 14-е места соответственно.
Какие страны являются дорогими для переезда
Дороже всего жизнь экспатам обходится в Канаде. Страна занимает последнее (53 место) в рейтинге.
Так список 10 самых дорогих стран мира для экспатов в 2024 году таков:
- Канада;
- Финляндия;
- Великобритания;
- Ирландия;
- Норвегия;
- Сингапур;
- Новая Зеландия;
- Бахрейн;
- Турция;
- Кувейт.
Более половины респондентов (53%) считают, что имеющегося дохода их домохозяйств недостаточно для комфортной жизни в Канаде (по сравнению с 30% в мире).
Темпы инфляции, возможно, замедлились в течение 2023 года, но экспаты в Канаде, по-прежнему, сталкиваются с ростом цен, особенно на продукты питания, аренду и ипотеку,
– говорится в отчете.
Важно! Кроме того, экспаты рассказывают, что стоимость жизни в Канаде "безумно высокая", а "пойти куда-то поесть или выпить – это роскошь".