Какие страны самые дешевые для переезда

Так исследование гида для экспатов со штаб-квартирой в Швейцарии установило, переезд в какую страну считается самым дешевым, передает 24 Канал со ссылкой на InterNations.

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Так дешевле всего людям обходился переезд в Вьетнам. Другие же позиции в этом рейтинге выглядят следующим образом:

Колумбия; Индонезия; Панама; Филиппины; Индия; Мексика; Таиланд; Бразилия; Китай.

Авторы исследования отмечают, что более четырех из пяти экспатов (86%) оценивают стоимость жизни во Вьетнаме положительно. В частности половина (50%) оценивают его как очень хорошее.

Фактически, более двух третей (68%) согласны с тем, что их имеющегося дохода домохозяйства более чем достаточно для комфортной жизни (по сравнению с 41% в мире),

– говорится в исследовании.

Обратите внимание! В то же время среди стран Европы самая дешевая жизнь для иностранцев возможна в Португалии и Испании. Они занимают 13-е и 14-е места соответственно.

Какие страны являются дорогими для переезда

Дороже всего жизнь экспатам обходится в Канаде. Страна занимает последнее (53 место) в рейтинге.

Так список 10 самых дорогих стран мира для экспатов в 2024 году таков:

Канада; Финляндия; Великобритания; Ирландия; Норвегия; Сингапур; Новая Зеландия; Бахрейн; Турция; Кувейт.

Более половины респондентов (53%) считают, что имеющегося дохода их домохозяйств недостаточно для комфортной жизни в Канаде (по сравнению с 30% в мире).

Темпы инфляции, возможно, замедлились в течение 2023 года, но экспаты в Канаде, по-прежнему, сталкиваются с ростом цен, особенно на продукты питания, аренду и ипотеку,

– говорится в отчете.

Важно! Кроме того, экспаты рассказывают, что стоимость жизни в Канаде "безумно высокая", а "пойти куда-то поесть или выпить – это роскошь".