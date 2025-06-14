Какие купюры подлежат обмену

Чтобы осуществить обмен, лицо должно обратиться в любой банк Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Кассир обязан без ограничений принять такие купюры:

разорванные или разрезанные на 2 части (если на них сохранились одинаковые номера и серия), при этом, общая площадь этих частей не может быть меньше 55% от начальной площади купюры;

банкноты, на которых сохранено не менее 55% от начальной площади.

Также кассир должен принять купюры, которые:

значительно изношены;

сильно повреждены;

имеют значительные потертости;

загрязненные;

имеют надрывы или нарезы;

имеют отпечатки штампов;

имеют оторванные края или углы.

В то же время нужно заметить, что такие купюры не обязаны принимать в других местах.

Работник предприятия, который работает с наличными (магазины, аптеки, АЗС, заведения питания и так далее) не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты и монеты и рекомендует потребителям обратиться в любой банк Украины (филиалы и отделения) для обмена такой наличности,

– отмечает НБУ.

Обратите внимание! Обмен купюр также может осуществляться в региональных подразделениях денежного обращения НБУ.