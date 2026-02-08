Какие действуют льготы для чернобыльцев в 2026 году?

Социальные льготы для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в 2026 году определяются Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Объем государственной поддержки зависит от категории пострадавшего, ведь закон разделяет таких лиц на четыре группы, для каждой из которых предусмотрен отдельный перечень гарантий.

Льготы для 1 и 2 категорий

К первой категории относятся лица с инвалидностью, связанной с последствиями аварии, в частности ликвидаторы 1986 – 1990 годов, эвакуированы из опасных территорий и люди, которые проживали в зонах радиационного загрязнения.

В то же время ко второй относят ликвидаторы 1986 – 1987 годов и граждане, которых отселили с территорий обязательного переселения.

Для этих категорий предусмотрены:

скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива, услуг связи;

также частичная компенсация расходов на продукты;

кроме этого, государство полностью покрывает расходы на лекарства по рецептам врачей, санаторно-курортное лечение и внеочередное зубопротезирование.

Важно! Также действуют транспортные льготы, право на дополнительный оплачиваемый отпуск и ежегодную помощь на оздоровление, уточняют в ПФУ.

Льготы для 3 категории

К третьей категории относят ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения ограниченное время, а также граждан, которые проживали или работали на загрязненных территориях и впоследствии переселились.

Для них предусмотрено полное возмещение расходов на лекарства, санаторно-курортное лечение и зубопротезирование. Также сохраняется право на ежегодную помощь на оздоровление.

Льготы для 4 категории

К четвертой категории относятся граждане, которые длительное время проживали или работали в зоне усиленного радиоэкологического контроля. Для них предусмотрено ежегодную помощь на оздоровление, компенсацию стоимости лекарств и частичную компенсацию расходов на зубопротезирование.

Отдельные гарантии установлены для детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Они имеют право на полное обеспечение санаторно-курортным лечением и лекарственными средствами.

