Какие действуют льготы для чернобыльцев в 2026 году?
Социальные льготы для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в 2026 году определяются Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
Объем государственной поддержки зависит от категории пострадавшего, ведь закон разделяет таких лиц на четыре группы, для каждой из которых предусмотрен отдельный перечень гарантий.
- Льготы для 1 и 2 категорий
К первой категории относятся лица с инвалидностью, связанной с последствиями аварии, в частности ликвидаторы 1986 – 1990 годов, эвакуированы из опасных территорий и люди, которые проживали в зонах радиационного загрязнения.
В то же время ко второй относят ликвидаторы 1986 – 1987 годов и граждане, которых отселили с территорий обязательного переселения.
Для этих категорий предусмотрены:
- скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива, услуг связи;
- также частичная компенсация расходов на продукты;
- кроме этого, государство полностью покрывает расходы на лекарства по рецептам врачей, санаторно-курортное лечение и внеочередное зубопротезирование.
Важно! Также действуют транспортные льготы, право на дополнительный оплачиваемый отпуск и ежегодную помощь на оздоровление, уточняют в ПФУ.
- Льготы для 3 категории
К третьей категории относят ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения ограниченное время, а также граждан, которые проживали или работали на загрязненных территориях и впоследствии переселились.
Для них предусмотрено полное возмещение расходов на лекарства, санаторно-курортное лечение и зубопротезирование. Также сохраняется право на ежегодную помощь на оздоровление.
- Льготы для 4 категории
К четвертой категории относятся граждане, которые длительное время проживали или работали в зоне усиленного радиоэкологического контроля. Для них предусмотрено ежегодную помощь на оздоровление, компенсацию стоимости лекарств и частичную компенсацию расходов на зубопротезирование.
Отдельные гарантии установлены для детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Они имеют право на полное обеспечение санаторно-курортным лечением и лекарственными средствами.
Повысили ли пенсии чернобыльцам?
С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 2 595 гривен. Это стало основанием для перерасчета минимальных пенсий и доплат для чернобыльцев.
В то же время работающие пенсионеры, постоянно проживающие в зонах безусловного и гарантированного добровольного отселения, получают ежемесячную доплату в размере 2 595 гривен.
Эта доплата предусмотрена для лиц, которые проживали или работали в этих зонах на момент аварии на ЧАЭС или до 1 января 1993 года и имеют соответствующий статус пострадавшего.