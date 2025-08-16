Почему на долларе нарисован треугольник?

Треугольник на долларах часто связывают со знаком масонов или иллюминатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Однако, если обратиться к истории, окажется, что этот треугольник в первую очередь является символом христианства. Он считается олицетворением древнего символа Святой Троицы, то есть:

Отца;

Сына;

Святого Духа.

Обратите внимание! На старых картинах и иконах можно увидеть Бога над которым изображен аналогичный треугольник с глазом внутри. Этот символ называется – "Око провидения".

Нельзя игнорировать и то, насколько весомым является глаз, который находится внутри треугольника. Ведь он олицетворяет собой власть и ответственность.

Так называемое "Око Провидения" считается символом, который показывает Бога, наблюдающего за человечеством. Именно поэтому мы часто встречаем изображение глаза внутри треугольника в различной религиозной литературе, искусстве и даже на банкнотах, как в случае с долларом.

Интересно! На долларе "Глаз Провидения" находится над пирамидой.