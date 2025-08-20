Чому на доларах зображені президенти США?

Насправді на американських банкнотах зображені п'ять президентів і два батьки-засновники країни. Згідно з Міністерством фінансів США, на купюрах можуть бути тільки ті діячі, чия роль в історії добре відома американцям, пише 24 Канал з посиланням на Gold Bureau.

При цьому на банкнотах не зображують нині живих людей. Остаточне рішення про те, чиї портрети будуть розміщені на купюрах долара, приймає міністр фінансів США.

Примітно! Традиція почалася в 1869 році, коли портрет Джорджа Вашингтона вперше з'явився на однодоларовій купюрі. Відтоді обличчя видатних державних діячів міцно закріпилися на американських грошах.

Хто зображений на 1 доларі?

На банкноті номіналом 1 долар зображений Джордж Вашингтон – перший президент США, який став символом американської державності. Його портрет з'явився на однодоларовій купюрі в 1869 році, замінивши зображення міністра фінансів Салмона Чейза.

Банкнота номіналом 1 долар / фото Wikimedia

Вашингтон очолював Континентальну армію, привівши США до перемоги над Великобританією та завоювання незалежності.

Хто зображений на 2 доларах?

На банкноті номіналом 2 долари зображений Томас Джефферсон – третій президент США, який увійшов в історію насамперед як автор Декларації незалежності 1776 року. Джефферсон також відомий купівлею Луїзіани у Франції в 1803 році, що вдвічі збільшило територію США.

Банкнота номіналом 2 долар / фото Wikimedia

Його портрет вперше розмістили на дводоларовій купюрі в 1869 році, замінивши Олександра Гамільтона.

Хто зображений на 5 доларах?

На банкноті 5 доларів зображений Авраам Лінкольн – 16-й президент США. Під час його каденції тривала Громадянська війна. У 1864 році за Лінкольна була прийнята 13-та поправка до Конституції, яка скасувала рабство.

Банкнота номіналом 5 доларів / фото Wikimedia

Хто зображений на 10 доларах?

На банкноті 10 доларів зображений Олександр Гамільтон. Хоча він не був президентом, Гамільтон увійшов в історію як перший міністр фінансів США та один з авторів Конституції. На цій посаді міністра фінансів США заклав основи американської фінансової системи: створив Національний банк, податкову та митну служби.

Банкнота номіналом 10 доларів / фото Wikimedia

Хто зображений на 20 доларах?

На банкноті 20 доларів зображений Ендрю Джексон – сьомий президент США, відомий як перший "громадянин-президент", Джексон походив не з еліти, а з простого народу.

Він обіймав посаду з 1829 по 1837 рік і проводив політику, орієнтовану на розширення прав виборців серед білих чоловіків, які не належали до вищого стану.

Банкнота номіналом 20 доларів / фото Wikimedia

Хто зображений на 50 доларах?

На банкноті 50 доларів зображений Улісс С. Грант – 18-й президент США і командувач армією Союзу в роки Громадянської війни. Саме він домігся капітуляції армії Конфедерації в 1865 році, ставши національним героєм.

Банкнота номіналом 50 доларів / фото Wikimedia

Як президент Грант займався відновленням країни після війни та створив Департамент юстиції.

Хто зображений на 100 доларах?

На банкноті 100 доларів зображений Бенджамін Франклін – один з батьків-засновників, вчений, дипломат і винахідник. Франклін – єдиний з діячів, хто підписав всі три ключові документи США: Декларацію незалежності, Паризький мирний договір і Конституцію.

Банкнота номіналом 100 доларів / фото Wikimedia

Він проводив експерименти з електрикою, довівши, що блискавка є електричним розрядом, винайшов громовідвід і біфокальні окуляри, склав карту течії Гольфстрім.