Ценные бумаги компании De La Rue, выпускающей британские банкноты, потеряли на Лондонской фондовой бирже сразу на 25%. Это произошло после того, как компания из Великобритании сообщила, что операционная прибыль за год не оправдает ожидания аналитиков.

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Производитель британских банкнот зафиксировал потери на рынке

В компании объяснили, что у них есть ряд серьезных вызовов. Прежде всего, речь идет о стремительном подорожании себестоимости процесса производства. В том числе этому способствует увеличение счетов за электроэнергию. С другой стороны, спрос на рынке остается на низком уровне, ведь потребители используют запасы, сформированные во время пандемии.

К теме! В конце сентября британский фунт мощно обвалился на рынке, превзойдя обвал, зафиксированный после голосования по выходу страны из ЕС в 2016 году.

В общем, в фирме De La Rue ожидают, что операционная прибыль за финансовый год составит 35,7 до 39,3 миллиона долларов (30 – 33 миллионов фунтов). В то время как аналитики прогнозируют, что эта цифра составит 36 миллионов фунтов стерлингов.

За шесть месяцев британская компания зафиксировала падение скорректированной операционной прибыли на уровне почти 47%. Еще одним вызовом для компании стало требование мощного акционера – Crystal Amber Fund – сменить руководителя совета директоров. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании, которое запланировано на 2 декабря.