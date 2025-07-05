Какие нефтяные схемы организовывал Лакхани

Муртаза Лакхани построил торговые схемы с самыми токсичными режимами мира – от Ирака Саддама Хусейна до сегодняшней России, рассказывает 24 Канал.

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Еще в 90-х годах Лакхани был вовлечен в торговлю иракской нефтью в пользу Хусейна, когда работал представителем компании Glencore. По данным расследования ООН, он передавал наличные для иракской миссии в Женеве.

Впоследствии Лакхани вышел на новый уровень – стал посредником в нефтяных сделках иракского Курдистана.

С 2017 года он был партнером "Роснефти". Через компанию Mercantile & Maritime торговал российской нефтью не только напрямую, но и через сомнительные каналы в Венесуэле.

Стоит знать! До 2020 года Лакхани был связан с компанией Trident Network, которая была частью теневой судоходной сети, поставлявшей нефть из Венесуэлы обманными схемами.

Как Лакхани торгует российской нефтью в обход санкций

После полномасштабного вторжения России в Украину Лакхани не сбавил обороты.

В расследовании Bloomberg говорилось, что он встречал Новый год 2023-го с главой "Роснефти" Игорем Сечиным – одним из крупнейших соратников Путина.

В то же время его компании – Amur II, Tejarinaft, Fossil Trading – фигурируют в схемах поставок миллионов баррелей российской нефти в Индию и Китай через так называемый "теневой флот".

По данным сервиса Volza, только одна его компания в ОАЭ приобрела 369 партий нефти в “Роснефти” с 2022 по начало 2025 года.

Важно! Несмотря на санкции, флот Лакхани продолжает работать. Танкеры меняют имена, флаги, исчезают с радаров. Например, танкер Sensus, который попал под санкции США, в 2025 году снова транспортировал нефть из Венесуэлы. Другой – SEAL – регулярно заходит в порты Крыма и перевозит нефть из Туапсе в Турцию.

Почему Лакхани не находится под санкциями

Несмотря на масштабы деятельности, Лакхани до сих пор не находится под персональными санкциями, хотя Министерство юстиции США и "внимательно следит" за его деятельностью.

Лакхани продолжает укреплять связи во влиятельных кругах, что помогает ему избегать санкций.

В 2019 году он даже пожертвовал полмиллиона фунтов в фонд Консервативной партии Великобритании.

США в конце концов ввели санкции против 13 судов, связанных с Лакхани, однако эксперты говорят, что его "теневая империя" работает дальше, а меры против него выглядят до сих пор крайне мягкими.

Важно! В 2023–2025 годах, как свидетельствуют источники The Wall Street Journal, Лакхани продолжал вести бизнес с Россией, параллельно готовя новые нефтяные проекты в ОАЭ. Его действия прямо помогают России обходить нефтяное эмбарго, а Лакхани остается ключевым игроком в теневой торговле российской нефтью.