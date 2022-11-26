Цінні папери компанії De La Rue, яка випускає британські банкноти, втратили на Лондонській фондовій біржі відразу на 25%. Це сталося після того, як компанія з Великої Британії повідомила, що операційний прибуток за рік не виправдає очікувань аналітиків.

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Виробник британських банкнот зафіксував втрати на ринку

У компанії пояснили, що у них є низка серйозних викликів. Перш за все йдеться про стрімке подорожчання собівартості процесу виробництва. В тому числі, цьому сприяє збільшення рахунків за електроенергію. З іншої сторони попит на ринку залишається на низькому рівні, адже споживачі використовують запаси, сформовані під час пандемії.

До теми! Наприкінці вересня британський фунт потужно обвалився на ринку, перевершивши обвал, який зафіксували після голосування щодо виходу країни з ЄС у 2016 році.

Загалом у фірмі De La Rue очікують, що операційний прибуток за фінансовий рік складе 35,7 до 39,3 мільйона доларів (30 – 33 мільйонів фунтів). Тоді як аналітики прогнозують, що ця цифра сягне 36 мільйонів фунтів стерлінгів.

За шість місяців британська компанія зафіксувала падіння скоригованого операційного прибутку на рівні майже 47%. Ще одним викликом для компанії стала вимога потужного акціонера – Crystal Amber Fund – змінити очільника ради директорів. Це питання розглянуть на засіданні, яке заплановане на 2 грудня.