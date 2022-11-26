Цінні папери компанії De La Rue, яка випускає британські банкноти, втратили на Лондонській фондовій біржі відразу на 25%. Це сталося після того, як компанія з Великої Британії повідомила, що операційний прибуток за рік не виправдає очікувань аналітиків.
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Виробник британських банкнот зафіксував втрати на ринку
У компанії пояснили, що у них є низка серйозних викликів. Перш за все йдеться про стрімке подорожчання собівартості процесу виробництва. В тому числі, цьому сприяє збільшення рахунків за електроенергію. З іншої сторони попит на ринку залишається на низькому рівні, адже споживачі використовують запаси, сформовані під час пандемії.
Загалом у фірмі De La Rue очікують, що операційний прибуток за фінансовий рік складе 35,7 до 39,3 мільйона доларів (30 – 33 мільйонів фунтів). Тоді як аналітики прогнозують, що ця цифра сягне 36 мільйонів фунтів стерлінгів.
За шість місяців британська компанія зафіксувала падіння скоригованого операційного прибутку на рівні майже 47%. Ще одним викликом для компанії стала вимога потужного акціонера – Crystal Amber Fund – змінити очільника ради директорів. Це питання розглянуть на засіданні, яке заплановане на 2 грудня.