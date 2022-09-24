Обвал фунта

Утром в четверг, 22 сентября, фунт потерял 0,3% к доллару и упал до 1,1296 доллара. На минимуме курс опускался на 0,5% до 1,1213 доллара.

К 11:17 курс британской валюты по отношению к доллару США возобновился до 1,1309 доллара (+0,4%).

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Напомним! В 2016 году, после голосования по Brexit, фунт обесценился на 16% в год.

В этом же году фунт упал к доллару более чем на 17% с начала года. Аналитики Bloomberg отметили, что это сигнализирует, что курс фунта стерлингов, который уже самый низкий с 1985 года, находится на пути к худшему году со времен мирового финансового кризиса 2008 года, когда он упал на 26%.

Курс фунта падает на фоне повышенного спроса со стороны инвесторов на доллар США, а также из-за опасений по поводу экономической политики Великобритании.

Что касается ситуации с инфляцией в Британии, то по результатам августа она достигла 9,9% годовых. Заметим, что это существенно отличается от целевого коридора Банка Англии и 2% годовых.

Важно! Банк Англии недавно принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2,25% с 1,75% годовых, что не стало неожиданностью для большинства аналитиков.