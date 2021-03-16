Более 500 миллион долларов: крупнейший акционер Wizz Air продает акции авиаперевозчика
Компания Indigo Partners, которая считается крупнейшим акционером Wizz Air, запланировала продать акции авиаперевозчика. Сумма продаж составляет 400 миллионов фунтов – 556, 8 долларов.
Источник:MarketScreener
Инвестиционная компания Indigo Partners является владелицей 15 миллионов акций (17,5%) акций Wizz Air. Об этом издание ссылается на данные британского банка Barclays PLC, который выступает координатором сделки.
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По информации банка, продажа акций будет проходить в рамках ускоренного процесса букбилдинга, который начнется немедленно.
Следующее объявление сделают после завершения букбилдинга, в котором будет указано количество размещения акций и валовые поступления от этого,
– заявили в Barclays PLC.
Учитывая последние цены закрытия акций Wizz Air, доля Indigo Partners в авиакомпании составляет 825 миллионов фунтов.
Что известно о компании Wizz Air
- Венгерская авиакомпания, которая считается одной из самых бюджетных и крупнейшей в стране. Ее основали в сентябре 2003 года.
- Главный офис расположен в Будапеште.
- Пассажирские авиаперевозки осуществляет преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан.
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