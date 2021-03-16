Компанія Indigo Partners, яка вважається найбільшим акціонером Wizz Air, запланувала продати акцій авіаперевізника. Сума продажів становить 400 мільйонів фунтів – 556,8 мільйонів доларів.

Інвестиційна компанія Indigo Partners є власницею 15 мільйонів акцій (17,5%) акцій Wizz Air; Про це видання посилається на дані британського банку Barclays PLC, який виступає координатором угоди.

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За інформацією банку, продаж акцій відбуватиметься в рамках прискореного процесу букбілдінга, який почнеться негайно.

Наступне оголошення зроблять після завершення букбілдінга, в якому буде вказано кількість розміщення акцій та валові надходження від цього,

– заявили в Barclays PLC.

Зважаючи на останні ціни закриття акцій Wizz Air, частка Indigo Partners в авіакомпанії становить 825 мільйонів фунтів.

Що відомо про компанію Wizz Air

Угорська авіакомпанія, яка вважається однією з найбюджетніших та є найбільшою в країні. Її заснували у вересні 2003 року.

Головний офіс розташований у Будапешті.

Пасажирські авіаперевезення здійснює переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.

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