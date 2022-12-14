Такую оценку предоставила компании по анализу блокчейн-данных Nansen. Добавляют, что выводили токены на основе блокчейна Ethereum, а общая сумма достигла 1,9 миллиарда долларов.
Интересно Индекс S&P 500 на пути к новому максимуму: как инвестору не упустить выгодные возможности
Что происходит на Binance
Именно на эту кампанию приходится существенная часть средств, выведенных из криптобиржи. за последние 7 дней. Согласно данным издания CoinDesk, по состоянию на понедельник, 12 декабря, из Binance забрали средства на 902 миллиона долларов.
Вывод средств из Binance увеличивается из-за роста неуверенности в отчете о резервах,
– сообщил спикер Nansen.
Известно, что 13 декабря крупнейшая криптобиржа мира заявила о приостановлении вывода средств через стейблкоины USDC, стоимость которых привязана к американскому доллару. Однако эти операции возобновили спустя всего несколько часов. В Binance сообщали о трудностях с обменом криптовалюты из-за различных блокчейнов.
Объяснение от Binance
Генеральный директор криптобиржи также прокомментировал ситуацию. По его словам, этот процесс является обычной частью бизнеса. В компании также выделили следующие моменты:
- Binance имеет достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, связанных с выводом средств, все активы пользователей обеспечены в соотношении 1:1;
- Структура капитала криптобиржи свободна от долговых обязательств.
Представитель криптобиржи также ответил на вопрос, достаточно ли у Binance стэйблкоинов USDC для покрытия всех запросов о выводе средств в долларах. В частности, в Binance объяснили, что во время процесса перевода средств на цифровые онлайн-кошельки из офлайн-кошельков и конвертация стабильных токенов друг в друга могут фиксировать задержки.
Добавим больше новостей для контекста:
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула официальные обвинения против основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в обмане инвесторов;
- Эта биржа входила к тройке лидеров на рынке к масштабному краху, о котором стало известно в середине ноября 2022 года;
- Далее компания Visa сообщила о прекращении партнерства с FTX, в частности от выпуска дебетовых карт. В Минфине США заявили, что банкротство компании FTX осветило "слабые места" криптоиндустрии.
- Кроме того, бизнесмен также за день потерял 94% своего капитала, который до этого оценивали в 16 миллиардов долларов США.