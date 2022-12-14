Таку оцінку надала компанії з аналізу блокчейн-даних Nansen. Додають, що виводили токени на основі блокчейну Ethereum, а загальна сума сягнула 1,9 мільярда доларів.

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Що відбувається на Binance

Саме на цю кампанію припадає суттєва частина коштів, яка вивели з криптобіржі за останні 7 днів. Згідно з даними видання CoinDesk, станом на понеділок, 12 грудня, з Binance забрали кошти на 902 мільйони доларів.

Виведення коштів з Binance збільшується через зростання непевності щодо звіту про резерви,

– повідомив речник Nansen.

Відомо, що 13 грудня найбільша криптобіржа світу заявила про призупинення виведення коштів через стейблкойни USDC, вартість яких прив'язана до американського долара. Проте ці операції відновили всього через кілька годин. У Binance повідомляли про труднощі з обміном криптовалюти через різні блокчейни.

До теми! На сьогодні загальна капіталізація ринку криптовалют становить 872,60 мільярда доларів. За день цей показник виріс на 2,05%, згідно з даними CoinMarketCap.

Пояснення від Binance

Генеральний директор криптобіржі також прокоментував цю ситуацію. За його словами, цей процес є звичною частиною бізнесу. У компанії також виділили такі моменти:

Binance має достатньо коштів для задоволення усіх потреб, які пов'язані з виведенням коштів, усі активи користувачів забезпечені у співвідношенні 1:1;

Структура капіталу криптобіржі вільна від боргових зобов'язань.

Представник криптобіржі також відповів на питання, чи достатньо у Binance стейблкойнів USDC для покриття усіх запитів про виведення коштів у доларах. Зокрема, у Binance пояснили, що під час процесу переведення коштів на цифрові онлайн-гаманці з офлайн-гаманців та конвертація стабільних токенів один в одного можуть фіксувати затримки.

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