У середу, 15 березня, на Швейцарській фондовій біржі цінні папери Credit Suisse продемонстрували найбільший спад за один день. Акції подешевшали майже на 30%.

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Різкий обвал Credit Suisse на ринку

Головна причина настільки стрімкого знецінення акцій швейцарського банку – відмова його головного інвестора від надання додаткової фінансової допомоги.

Цим акціонером є Саудівська Аравія. Глава центрального банку країни з Близького Сходу уже прокоментував цю ситуацію.

Ми не можемо, тому що перевищимо поріг на 10%. Це питання регулювання,

– пояснив це рішення Аммар Аль-Худайрі.

Реакція Credit Suisse

Керівництво швейцарського банку заявило, що наразі не планує звертатися до держави по допомогу. За словами глави ради директорів, Credit Suisse Group AG має потужний баланс. Відповідну заяву він зробив під час фінансової конференції у Саудівській Аравії.

Цікаво, що буквально за день до цього відомий інвестор та автор книги "Багатий тато. Бідний тато" Роберт Кійосакі повідомив, що саме Credit Suisse може у майбутньому припинити своє існування. За його словами, цей банк може стати наступним після краху трьох фінансових установ у США.