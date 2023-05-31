Экономист из США раскритиковал цифровые монеты

По словам Пола Кругмана, криптовалюты в целом нецелесообразны. Через несколько недель до этого экономист заявлял, что цифровые монеты очень переоценены и привлекают только преступников и тех, кто скептически относится к банкам.

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Сейчас спрос на криптовалюты частично происходит от людей, которые честно, правильно или неправильно не доверяют банкам, а отчасти от людей, занимающихся незаконной деятельностью,

– добавил Пол Кругман.

С марта 2023 года банковский сектор США переживает довольно сложный период. Все из-за неожиданного банкопада. Например, подобные проблемы зафиксировали в Швейцарии, которая вообще всемирно известна своими банками. Дело в том, что кредитор Credit Suisse сообщил об окончательном крахе. Кредитора выкупил самый крупный банк страны.

Экономист в целом так охарактеризовал криптовалюты:

Неэффективные;

Нестабильные;

Получают поддержку благодаря спекуляциям и шуму вокруг этой темы.

Нобелевская премия для Кругмана Экономист стал лауреатом Нобелевской премии в области экономики в 2008 году. Его отметили за исследование причин глобальной урбанизации, связавшей вопросы международной торговли и экономической географии.

Что происходит на рынке криптовалют

Несмотря на заявления скептиков и критиков, рынок криптовалют активно развивается. В частности, его общая капитализация составляет 1,14 триллиона долларов, по данным СoinMarketCap.

Самая известная цифровая монета на рынке – биткоин – торгуется на уровне 27 тысяч долларов за монету. Курс второй по популярности криптовалюты составляет 1868 долларов за монету. Речь идет о Ethereum. Больше о главных изменениях на рынке за прошедшую неделю можете прочитать здесь.