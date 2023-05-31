Економіст з США розкритикував цифрові монети

За словами Пола Круґмана, криптовалюти загалом є недоцільними. За кілька тижнів до цього економіст заявляв, що цифрові монети дуже переоцінені та приваблюють лише злочинців та тих, хто скептично ставиться до банків.

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Зараз попит на криптовалюти частково походить від людей, які чесно, правильно чи неправильно не довіряють банкам, а частково від людей, які займаються незаконною діяльністю,

– додав Пол Круґман.

Додамо, що з березня 2023 року банківський сектор США переживає досить складний період. Усе через неочікуваний банкопад. Для прикладу, схожі проблеми зафіксували у Швейцарії, яка взагалі всесвітньо відома своїми банками. Річ у тому, що кредитор Credit Suisse повідомив про остаточних крах. Кредитора викупив найбільший банк країни.

Економіст загалом так схарактеризував криптовалюти:

Неефективні;

Нестабільні;

Отримують підтримку завдяки спекуляціям та шуму навколо цієї теми.

Нобелівська премія для Круґмана Економіст став лауреатом Нобелівської премії в області економіки у 2008 році. Його відзначили за дослідження причин глобальної урбанізації, яка пов'язала питання міжнародної торгівлі та економічної географії.

Що відбувається на ринку криптовалют

Попри заяви скептиків та критиків ринок криптовалют активно розвивається. Зокрема, його загальна капіталізація становить 1,14 трильйона доларів, за даними СoinMarketCap.

Найвідоміша цифрова монета на ринку – біткойн – торгується на рівні 27 тисяч доларів за монету. Курс другої за популярністю криптовалюти становить 1868 доларів за монету. Йдеться про Ethereum. Більше про головні зміни на ринку за минулий тиждень можете прочитати тут.