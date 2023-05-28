Общая капитализация рынка криптовалют, на момент создания материала, составляет 1,15 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap. За последние 24 часа этот показатель вырос на 2,15%.

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Главные изменения на рынке криптовалют за 7 дней

По состоянию на 28 мая, курс биткоина остановился на уровне 27 610 долларов за монету. Рыночная капитализация флагмана рынка криптовалют составляет 535,45 миллиарда долларов, по данным CoinDesk.

Максимально эта криптовалюта стоила почти 69 тысяч долларов. Этот рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года. За последнюю неделю биткоин подорожал на 2,69%, сообщает CoinMarketCap.

Курс Ethereum – второй по популярности монеты на рынке – колеблется на уровне 1851 доллара за монету. Пиковая стоимость Ethereum составила более 4865 долларов за монету. Ее рыночную капитализацию оценивают в 222,47 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. За последние 7 дней цена цифровой монеты выросла на 2,47% изменилась, согласно данным CoinMarketCap.

Динамика других криптовалют на рынке:

Цена Dogecoin остановилась на уровне 0,07298 доллара . За прошедшие 7 дней токен подорожал на 0,85% ;

остановилась на уровне . За прошедшие 7 дней токен подорожал на ; Стоимость криптовалюты Cardano составляет 0,3785 доллара за монету. Через неделю эта монета выросла в цене на 4,96% ;

составляет за монету. Через неделю эта монета выросла в цене на ; Курс цифровой монеты Solana торгуется на уровне 20,86 доллара. Через неделю криптовалюта подорожала на 4,50%.

CoinDesk Market Index на этот момент достиг отметки в 1216, информирует одноименный портал. Через неделю индекс вырос на 2,45%.

Тренды и прогноз

Кроме того, в первую тройку в трендах входят такие монеты, согласно данным портала CoinMarketCap:

Pepe (- 2,66%);

PancakeSwap (+3,32%);

The Simpsons Inu (-7,94%).

В начале мая 2023 года малоизвестный токен Pepe резко взлетел в цене и достиг одного из первых своих рекордов на рынке всего через 17 дней после создания. Стоимость монеты взлетела на 7000% и достигла капитализации на уровне 1,8 миллиарда долларов.

Кроме того, Илон Маск недавно заявил, что не стоит делать ставку на Dogecoin. Интересно, что в прошлом миллиардер, наоборот, поддерживал эту цифровую монету.