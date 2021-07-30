Похоже, что институциональные инвесторы готовятся снова выйти на рынок криптовалют после масштабного обвала. В Германии, например, приняли закон, который позволяет этой категории трейдеров вкладывать средства в цифровые валюты.

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Крипторынок готовится к мощному "землетрясению"

Одно из главных преимуществ этих вкладчиков – они имеют доступ к так называемым специальным фондам (пенсии, страхование). С понедельника они смогут инвестировать до 20% своих активов в биткоин, Ethereum и другие криптовалюты. Сейчас их капитал оценивается в 2,1 триллиона долларов.

Большинство фондов сначала будут оставаться значительно ниже отметки в 20%. С одной стороны, такие институциональные инвесторы, как страховики, имеют жесткие нормативные требования в отношении своих инвестиционных стратегий, а с другой – они также должны иметь желание инвестировать в криптовалюты,

– заявил Тим Кройцманн, эксперт по криптоактивам с BVI.

Ранее на этой неделе из мировых криптобирж, включая Coinbase, Kraken и Binance , вывели примерно 2,5 миллиарда долларов в биткоинах. В CNBC это охарактеризовали как сигнал о том, что инвестиционные инвесторы покидают сцену.

Крипторынок готовится к мощному землетрясению / Фото Unsplash

Один из руководителей американской криптобиржи Kraken Джереми Уэлч заявил, что большая вовлеченность регулируемых организаций – это очень выгодная ситуация для криптопространства. Последний раз цена биткоинов стремительно пошла вверх на фоне слухов о том, что корпорация Amazon планирует начать принимать платежи в криптовалюте уже до конца текущего года. Позже компания выступила со специальным заявлением , расставив все акценты.

Независимо от того, состоится принятия Amazon или нет, дело в том, что "усыновление" со стороны учреждений и корпораций остается одним из движущих импульсов рынке,

– добавил Джереми Уэлч.