Капіталізація глобального криптовалютного ринку виросла на 9,27% – до 1,52 трильйона доларів. Це найвищий рівень з початку травня.

Зверніть увагу Інвесторам на замітку: експерти прогнозують ріст фондових індексів

Чому криптовалюти ростуть

Окрім підтримки з боку Ілона Маска, росту крипторинку сприяла заява компанії Amazon. Вона може дозволити користувачам платити в таких криптовалютах, як біткойн, як тільки гігант електронної комерції найме для своєї платіжної команди керівника цифрової валюти та блокчейну.

Чи не найбільше від такого рішення виграють інвестори, які вклали свої гроші у біткойн, стверджує Едул Патель, генеральний директор та співзасновник Mudrex.

Біткойн перевищив позначку в 39 700 доларів. Після того, як рівень 35 тисяч доларів був пробитий, ринок збожеволів. Настрої у всьому криптоспектрі значно покращилися. Зараз вся увага спрямована на наступний психологічний рівень – 40 тисяч доларів,

– сказав він.

Експерти покладають надії на подальший ріст біткойна. Зауважмо, що станом на 26 липня 10:38 вартість біткойна – 38 600 доларів, за даними CoinMarketCap. Тобто ціна дещо впала.

Трейдинг – сучасний спосіб заробляти онлайн. Дізнайтеся, скільки ви можете заробляти та з чого почати, замовивши безкоштовну консультацію в експертів Forex Club.