Крупнейший банк России предупредил об ухудшении качества корпоративного кредитного портфеля на фоне замедления роста экономики страны. Несмотря на то, что первое полугодие оказалось несколько лучше ожиданий благодаря более высоким процентным доходам, во второй половине 2026 года ситуация может осложниться.

Какую тенденцию заметили в Сбербанке

Подробности эксклюзивно для Reuters в среду, 1 июля, рассказал сам финансовый директор Тарас Скворцов в кулуарах очередного конгресса центробанка в Петербурге. В частности, топ-менеджер признал ухудшение финансового состояния своих заемщиков.

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По словам представителя учреждения, о проблемах клиентов свидетельствует рост количества обращений по поводу реструктуризации кредитов. Из-за этого Сбербанку, скорее всего, придется увеличить резервы под потенциальные убытки, а расходы на покрытие таких рисков в корпоративном сегменте повысятся.

Кроме того, высокие процентные ставки вынуждают банк пересмотреть прогнозы. Если ранее рост корпоративного кредитования в этом году ожидался на уровне 9 – 11%, то теперь показатели могут быть занижены. Правда, как именно – пока не раскрывают.

Мы видим ситуацию на рынке топлива. Все это, конечно, влияет на экономическое положение многих компаний,

– сказал Скворцов.

К слову, на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре в России возник дефицит бензина на заправках, а розничные цены выросли. Поэтому аналитики уже повысили прогноз по инфляции на 2026 год – с 5,5% до 5,7%.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины также обращала внимание на снижение кредитной активности в стране-агрессоре. Россияне все чаще переходят на наличные расчеты, отказываясь от банковских карт и безналичных платежей.