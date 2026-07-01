Яку тенденцію помітили у Сбербанку

Деталі ексклюзивно для Reuters у середу, 1 липня, розповів сам фінансовий директор Тарас Скворцов у кулуарах чергового конгресу центробанку в Петербурзі. Зокрема, топменеджер визнав погіршення фінансового стану своїх позичальників.

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За словами представника установи, про проблеми клієнтів свідчить зростання кількості звернень щодо реструктуризації кредитів. Через це Сбербанку, найімовірніше, доведеться збільшити резерви під потенційні збитки, а витрати на покриття таких ризиків у корпоративному сегменті підвищаться.

Окрім того, високі процентні ставки змушують банк переглянути прогнози. Якщо раніше зростання корпоративного кредитування цьогоріч очікували на рівні 9 – 11%, то тепер показники можуть занизити. Щоправда, як саме – наразі не розкривають.

Ми бачимо ситуацію на ринку палива. Усе це, звісно, впливає на економічне становище багатьох компаній,

– сказав Скворцов.

До слова, на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі в Росії виник дефіцит бензину на заправках, а роздрібні ціни зросли. Тож аналітики вже підвищили припущення щодо інфляції на 2026 рік – із 5,5% до 5,7%.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України також звертала увагу на слабшу кредитну активність у країні-агресорці. Росіяни все більше переходять на готівкові розрахунки, відмовляючись від банківських карток і безготівкових платежів.