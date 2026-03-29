Нечем платить кредит: топ-3 решения, чтобы закрыть займ без последствий

Брать деньги в кредит в банке – привычная ситуация для большинства людей. Однако есть ряд рисков, когда вернуть деньги тяжело из-за их нехватки. Чтобы не получить штраф за невозврат долга, надо знать о нескольких действенных решениях.

Что делать, когда нечем платить за кредит?

О том, как можно смягчить условия займа, говорится на сайте IdeaBank.

На ресурсе говорится, что в интересах заемщика решить вопрос заблаговременно и без дополнительных последствий. То есть, если человек понимает, что не сможет вернуть деньги в определенный срок – надо предупредить об этом банк. Там работники предложат несколько инструментов, которые помогут решить ситуацию взаимовыгодно для обеих сторон.

Один из вариантов – реструктуризация долга. Другими словами – банк изменит условия кредитования, в частности график или срок погашения долга. Особенность такого метода в том, что заемщику идут на встречу и учитывают его обстоятельства для установления индивидуальных условий.

Однако важно учесть, что такой вариант доступен не для всех. Смягчение предоставят только если предыдущие кредиты клиент закрывал без каких-либо проблем. В то же время реструктуризация не всегда происходит по изменению срока закрытия кредита. Также доступны: кредитные каникулы, пролонгация договора, более низкая процентная ставка.

Обратите внимание! Цель реструктуризации долга – неизменна в любой форме. Банк предоставляет возможность клиенту закрыть кредит по смягченным условиям, однако "форма смягчения" может быть разной в соответствии с индивидуальными условиями.

В частности можно воспользоваться рефинансированием кредита. Это запрос на новый заем, которой нужно погасить имеющийся долг. Здесь есть возможность попросить еще один кредит даже в другом банке. Услуга поможет быстро погасить задолженность без штрафов или пени.

Кредитные каникулы – еще один вариант "спасения", когда нечем платить кредит. По договоренности с банком можно получить определенный период времени, течение которого заемщика освобождают от уплаты кредита, его процентов и других любых платежей по возврату банку. Сумма, которую нужно оплатить, такой и остается, однако клиент будет возвращать ее, когда будет иметь лучшую финансовую ситуацию.

Какие последствия могут быть из-за несвоевременного погашения кредита?

Если никак не предупредить банк о своей ситуации и о том, что деньги не удастся вернуть вовремя – учреждение имеет право принять соответствующие меры. Чаще всего применяют следующие:

наложение штрафа;

назначение пени;

внесение клиента в черный список банка.

Обратите внимание! Для штрафа достаточно просрочить 1 день внесения регулярного платежа.

Также банк обычно анализирует действия заемщика, чтобы соответственно реагировать на дальнейшие ситуации. Например, если клиент ответственно относился к кредиту ранее и платил взносы вовремя – в ситуации разовой неуплаты все можно быстро решить. Клиенту позволят заплатить и программу кредитования продолжат.

Однако в ситуациях, когда заемщик регулярно просрочивает платежи – последствия будут более строгими. Например, банк может взыскать определенную сумму со счетов клиента принудительно.

Как не попасть в кредитную “ловушку”?

Оказывается, люди часто живут за счет кредита. А зарплату, которую получают отдают преимущественно на закрытие предыдущих долгов, пишет "Рубрика".

Кредитная карта кажется волшебной палочкой, но волшебства в ней мало. Банки намеренно предлагают соблазнительные условия, не раскрывая всех нюансов, ведь зарабатывают на таких клиентах,

– отметила Инна Гарасим.

Независимая финансовая советница объяснила, что у людей часто формируется зависимость от кредитов. Человек сначала имеет возможность потратить много, а потом сталкивается с процентами. Однако с ними приходят стресс и чувство вины, что влияют на моральное состояние человека.

Кстати, именно так некоторые берут кредит даже когда есть деньги. И это психология , потому что свои деньги тратить не хочется, лучше – кредитные.

Чтобы выйти из долгов – на ресурсе предлагают такой алгоритм действий:

определить и записать все долги;

определить долг, который забирает больше всего ресурса;

создать план действий, как экономить и погасить кредит;

составить план расходов на рутинную жизнь и будущие расходы;

найти причины появления кредитов и устранить их.

В то же время чтобы найти деньги на закрытие кредита, можно найти дополнительный временный подработок, научиться говорить "нет" импульсивным покупкам, разобраться с подписками и абонементами, которые имеете (возможно, что-то есть, но вы не пользуетесь). В частности можно продать ненужные вещи.

