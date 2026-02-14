Куда инвестировать, чтобы получить пассивную прибыль в 2026 году?

В частности следует оценивать возможность инвестиции по трем важным пунктам, о чем пишет Инвестиционный портал InVenture.

Читайте также Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros после масштабной сделки, – Reuters

Речь идет о доходности, риск и ликвидность. Так доходность определяется размером потенциальной прибыли.

Риски могут варьироваться по разному от полной потери капитала до частичных потерь. А ликвидность, свою очередь, отражает скорость, с которой инвестиции можно конвертировать в реальные деньги.

Согласно мнению экспертов, лучше всего сейчас инвестировать в займы под залог недвижимости. В таблице этот вариант набрал целых 12 баллов.

Ставки – 1,5–2% в месяц, иногда ниже для качественных объектов,

– отметили в тексте.

Отмечается, что это и в дальнейшем самый защищенный формат частного займа, если выполнены ключевые условия:

сумма займа не превышает 50 – 60% от рыночной стоимости объекта;

объект ликвидный (квартира или коммерция в понятной локации);

договор оформлен юридически корректно, с правом обращения взыскания.

История показывает, что рынок недвижимости способен резко корректироваться: в кризисные периоды падение цен на 40 – 60% – это не абстрактный риск, а реальный сценарий. Именно поэтому запас по стоимости является критическим,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что на практике именно ипотечные займы демонстрируют самую высокую дисциплину возврата – заемщик теряет слишком много в случае дефолта.

На сайте "Украинский бизнесмен" пишут, что квартиры, а также коммерческие помещения действительно остаются в фокусе инвесторов. В 2026 году наибольший спрос на недвижимость наблюдается в западных регионах Украины и в столице.

Здесь недвижимость покупают не только для аренды, но и для сохранения капитала в физическом активе,

– объяснили специалисты.

Важно! Несмотря на то, что цены на новостройки выросли из-за подорожания стройматериалов, вторичный рынок и реконструкция старых объектов остаются доступными вариантами.

Что еще следует знать об инвестициях?