Последние изменения на рынке

Во вторник, 14 марта, Индекс доллара США вырос на 0,13% к 103,71, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,50 – 104,05.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар вернулся к росту после обнародования новых данных о потребительских ценах в США. Речь идет о том, что инфляция все еще растет, но демонстрирует нисходящий тренд, пишет Reuters.

В то же время ожидания инвесторов по поводу следующего заседания Федерального резерва смешаны, на котором центробанк должен принять решение по ставке. Они не понимают, заставит ли рост цен снова повысить базовую ставку, особенно после крушения всколыхнувшего финансовые рынки банка Silicon Valley Bank. Напомним, что за две торговые сессии рынки потеряли почти 500 миллиардов долларов.

Кроме того, в Конгрессе глава американского центрального банка Джером Павелл заявил о дальнейшем поднятие базовой ставки и возвращение к более агрессивным шагам для утоления инфляции.