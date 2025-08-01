Какие убытки получил Nippon Steel?

В пятницу, 1 августа, в Nippon Steel сообщили, что зафиксировав убыток в размере 40 млрд иен (примерно 266 миллионов долларов). Ранее предполагалось получение прибыли в 200 миллиардов иен, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В июне крупнейший производитель стали в Японии завершил сделку по покупке US Steel на сумму 14,9 миллиарда долларов. Завершение сделки стало возможным после 18-месячных переговоров и получения одобрения со стороны властей США.

Как отреагировали в компании?

В компании отметили, что на финансовые результаты за год повлияет единовременный убыток, связанный с приобретением US Steel. В частности, 231,5 миллиарда иен составили потери из-за передачи 50% доли в совместном предприятии AM/NS Calvert партнеру ArcelorMittal, а также другие факторы.

Важно! Также компания сообщила о чистом убытке в размере 195,8 миллиарда иен за квартал, завершившийся 30 июня. Это значительно превышает прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, которые ожидали убыток на уровне 25,7 миллиарда иен. Для сравнения: годом ранее Nippon Steel отчиталась о чистой прибыли в размере 157,56 миллиарда иен за аналогичный период.

Заместитель председателя Такахиро Мори заявил, что US Steel будет консолидирована в отчетности Nippon Steel в течение девяти месяцев – с июля 2025 года по март 2026 года.

За этот период ожидается, что компания принесет 80 млрд иен прибыли, а в следующем финансовом году – еще 150 млрд иен, когда начнет работу новый завод Big River 2.

Мы рассчитываем, что вклад US Steel достигнет 250 млрд иен уже вскоре после 2028 финансового года, благодаря росту производства продукции с высокой добавленной стоимостью и синергии от инвестиций в размере 11 миллиардов долларов. Передача передовых технологий, таких как ненаправленные электромагнитные стальные листы, позволит существенно увеличить прибыль US Steel,

– отметил Мори.

По словам Мори, этом месяце будут разработаны конкретные планы действий для US Steel, которые будут включены в новый среднесрочный план управления Nippon Steel, ожидаемый позже в этом году. Кроме того, компания объявила о сплите акций в соотношении 5 к 1, который вступит в силу с 1 октября.