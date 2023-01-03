В 2022 году многие миллиардеры зафиксировали существенные потери. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеднел более чем на 90 миллиардов долларов, Марк Цукерберг потерял почти 83 миллиарда долларов, а состояние Джеффа Безоса уменьшилось на 75 миллиардов долларов. Для Баффета картина смотрится немного по-другому.

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Инвестиционная стратегия Баффета

К примеру, в октябре американский инвестор зафиксировал увеличение своего капитала на 8,9 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом среди миллиардеров по уровню месячной прибыли. Баффета опередил один из основателей компании Oracle Ларри Эллисон, капитал которого вырос на 16,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Миллиардер является давним приверженцем концепции стоимостного инвестирования. То есть Баффет ищет недооцененные фирмы, вкладывает в них средства, выбирая долгосрочную стратегию. При этом он без лишних эмоций избавляется от акций, которые считает бесперспективными и ищет новые варианты.

К примеру, в последние месяцы Уоррен Баффет активно покупает ценные бумаги нефтяных компаний. Это решение можно понять, поскольку рынок нефти в этом году находится в центре внимания по ряду факторов:

война России против Украины;

ситуация с коронавирусом в Китае, являющимся мощным импортером сырья;

санкции против России и эмбарго на нефть от ЕС

Еще одно правило легендарного инвестора – не инвестировать в сферы, в специфике работы которых он не разбирается. Хотя в его практике были и исключения. Одним из них стал цифровой Nubank.

В общем, продолжает сохранять за собой место в десятке самых богатых людей мира, а его компания Berkshire Hathaway возглавляет рейтинг самых известных хедж фондов по состоянию на конец ноября. За последние три года фонд укрепил свои позиции на 41,81%.