Такую копейку можно продать за 10 000 гривен: как выглядит эта монета
12 мая, 16:10
Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Монета номиналом 5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк стоит от 4 000 до 10 000 гривен из-за крупной насечки на гурте.
  • Эта разновидность является редкой из-за ошибки во время чеканки на монетном дворе.

Монета номиналом 5 копеек 1992 года находилась в обращении. Сейчас она выведена. Среди монет этого номинала можно найти очень интересные и ценные экземпляры.

Какие 5 копеек 1992 года стоят дорого?

Дорого реализуется именно монета указанного номинала и года разновидности 1.1ААк, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Особенности 1.1ААк следующие:

  • гурт имеет крупную насечку;
  • средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;
  • единица даты имеет хвостик;
  • а гроздь №2 выполнена в форме прямоугольного треугольника.


Как выглядят 5 копеек 1992 года, которые можно продать за дорого / Изображение ресурса "Монеты-ягодки"

Такая разновидность имеет крупную насечку на гурте именно из-за ошибки монетного двора. Это чрезвычайно ценный экземпляр, сообщает "Монеты-ягодки".

5 копеек 1992 года чеканили на монетном дворе в Италии. Из-за ошибки часть монет отчеканили в гуртильном кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка,
– рассказал нумизмат Иван Магера.


В чем разница крупного и обычного гурта / Изображение ресурса "Монеты-ягодки"

Цена монеты различается. Точная стоимость зависит, в частности, от состояния. Сейчас ее реально реализовать в пределах 4 000 – 10 000 гривен.

Заметим, общий тираж монет номиналом 5 копеек – 446 миллионов штук. Сколько именно из них с крупной насечкой, пока неизвестно. В то же время на аукционах такие экземпляры встречаются чрезвычайно редко.

За сколько можно продать другие разновидности монет номиналом 5 копеек 1992 года?

  • Разновидность монеты 1.1ААм – самая распространенная. Его цена соответствует номиналу. То есть, составляет всего 5 копеек.

  • Разновидности 1.21ААм и 1.22ААм также очень распространены. Однако их можно продать несколько дороже – 10 – 15 гривен. А вот 1.1АВм с извлеченными ягодами реально реализовать за 20 – 50 гривен.

  • Довольно выгодно можно реализовать разновидность – 2БАм. Он имеет узкий средний зуб трезубца. Цена такого экземпляра, в среднем 2 500 – 7 000 гривен.

