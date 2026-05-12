Такую копейку можно продать за 10 000 гривен: как выглядит эта монета

Монета номиналом 5 копеек 1992 года находилась в обращении. Сейчас она выведена. Среди монет этого номинала можно найти очень интересные и ценные экземпляры.

Какие 5 копеек 1992 года стоят дорого?

Дорого реализуется именно монета указанного номинала и года разновидности 1.1ААк, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Особенности 1.1ААк следующие:

гурт имеет крупную насечку;

средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;

единица даты имеет хвостик;

а гроздь №2 выполнена в форме прямоугольного треугольника.



Как выглядят 5 копеек 1992 года, которые можно продать за дорого / Изображение ресурса "Монеты-ягодки"

Такая разновидность имеет крупную насечку на гурте именно из-за ошибки монетного двора. Это чрезвычайно ценный экземпляр, сообщает "Монеты-ягодки".

5 копеек 1992 года чеканили на монетном дворе в Италии. Из-за ошибки часть монет отчеканили в гуртильном кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка,

– рассказал нумизмат Иван Магера.



В чем разница крупного и обычного гурта / Изображение ресурса "Монеты-ягодки"

Цена монеты различается. Точная стоимость зависит, в частности, от состояния. Сейчас ее реально реализовать в пределах 4 000 – 10 000 гривен.

Заметим, общий тираж монет номиналом 5 копеек – 446 миллионов штук. Сколько именно из них с крупной насечкой, пока неизвестно. В то же время на аукционах такие экземпляры встречаются чрезвычайно редко.

За сколько можно продать другие разновидности монет номиналом 5 копеек 1992 года?