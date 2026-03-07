Более 10 миллионов долларов за копейку: какая монета самая дорогая в мире

Монету "с распущенными волосами" продали за более 10 миллионов долларов. Однако в списке самых дорогих есть еще 7 вариантов для коллекционеров.

Какая монета является самой дорогой?

О том, как выглядит самая ценная монета, говорится на ресурсе PMG.ua.

На первом месте по стоимости монет – серебряный доллар 1794 года выпуска. Его называют The Flowing Hair Silver Dollar – серебряный доллар с распущенными волосами.

Считается, что монета вышла в обращение одной из первых (первый металлический доллар в истории США), поэтому и нынешняя стоимость является соответствующей. В частности ценности добавляют не только историческая значимость, но и редкость.



Монета "с распущенными волосами" / Фото violity.com.ua

По предварительным оценкам сейчас таких монет осталось от 150 до 200. Одну из них продали на аукционе за более чем 10 миллионов долларов.

Какие еще монеты входят в список самых дорогих?

Как объясняет ресурс GOBankingRates уникальных и самых дорогих монет 8. Первая из них – монета "с распущенными волосами". Кроме нее перечень формируют:

двойной орел Saint-Gaudens 1933 года : сейчас монет осталось 13, хотя в прошлом веке было более 400 тысяч. В то же время известно, что монета 1933 года является самой редкой, ее оценивают в 7,5 миллиона долларов.

: сейчас монет осталось 13, хотя в прошлом веке было более 400 тысяч. В то же время известно, что монета 1933 года является самой редкой, ее оценивают в миллиона долларов. никель "Liberty Head" 1913 года : таких монет осталось всего 5. Интересно, что каждая из монет имеет имена коллекционеров, которые владели ими. Например, Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott и Olsen. Их оценивают на 4,75 миллиона долларов.

: таких монет осталось всего 5. Интересно, что каждая из монет имеет имена коллекционеров, которые владели ими. Например, Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott и Olsen. Их оценивают на миллиона долларов. серебряный доллар 1804 года (Класс I) : несмотря на указанное время в названии, монеты начали выпускать с 1834 года. Дополнительно существует 3 класса, каждый из которых имеет отличия. Так, самый дорогой класс с надписями на краях и без следов ржавчины – таких монет сохранилось 8. Оценка – 6,75 миллиона долларов.

: несмотря на указанное время в названии, монеты начали выпускать с 1834 года. Дополнительно существует 3 класса, каждый из которых имеет отличия. Так, самый дорогой класс с надписями на краях и без следов ржавчины – таких монет сохранилось 8. Оценка – миллиона долларов. брашерская золотая монета 1787 года : осталось несколько, в 2011 году стоимость одной монеты достигала 7,4 миллиона долларов, однако первоначальная стоимость денег – 15 долларов. Известно, что особенность монеты – орел , на груди которого есть знак Эфраима Брашера.

: осталось несколько, в 2011 году стоимость одной монеты достигала миллиона долларов, однако первоначальная стоимость денег – 15 долларов. Известно, что особенность монеты – , на груди которого есть знак Эфраима Брашера. золотой динар Омейядов 723 года : осталось около 12 монет, что считается большим количеством для вещей, которым более 1 300 лет. Стоимость превышает 6 миллионов долларов.

: осталось около 12 монет, что считается большим количеством для вещей, которым более 1 300 лет. Стоимость превышает миллионов долларов. дайм "Barber" 1894-S : в 2020 году монету продали на аукционе за 1,44 миллиона долларов. Особенность – в количестве монет: их выпустили только 24, по сей день осталось 9.

: в 2020 году монету продали на аукционе за миллиона долларов. Особенность – в количестве монет: их выпустили только 24, по сей день осталось 9. золотая монета "Liberty" 1849 года: монета изготовлена на 90% из золота и на 10% из меди. Весит более 33 граммов и имеет стоимость около 15 миллионов долларов.

Что нужно знать о монетах в Украине?

Со 2 марта 2026 года НБУ вывел из обращения ряд купюр и заменил их на монеты. В частности речь идет о банкнотах номиналом 1, 2, 5, 10 гривен.

В то же время монеты, на которые люди могут не обращать внимания, иногда – ценные. Так, недавно три украинские монеты 1992 года продали на аукционе за 80 тысяч гривен.