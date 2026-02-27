Почему 10 копеек изымают из обращения?

Вывести 10 копеек из обращения регулятор решил, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает НБУ.

Статистика регулятора показывает, что на момент принятия решения в обращении находилось:

4,1 миллиарда разменных монет номиналом 10 копеек;

еще 1,4 миллиарда – 50 копеек.

Как указывает регулятор, спрос на 10 копеек незначительный. Именно поэтому потребности в использовании такой монеты при расчетах, фактически, нет.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– указывает Нацбанк.

Заметим, что НБУ ввел правила расчетов при отсутствии таких монет. То есть, регулятор установил как именно должно осуществляться округление, говорится на официальном сайте Нацбанка.



Как правильно округлять сумму в чеке / Фото НБУ

Что важно знать об изъятии копеек из обращения?