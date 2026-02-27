Почему 10 копеек изымают из обращения?
Вывести 10 копеек из обращения регулятор решил, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает НБУ.
Читайте также Нацбанк готовит обновленную купюру: какая банкнота изменится в 2026 году
Статистика регулятора показывает, что на момент принятия решения в обращении находилось:
- 4,1 миллиарда разменных монет номиналом 10 копеек;
- еще 1,4 миллиарда – 50 копеек.
Как указывает регулятор, спрос на 10 копеек незначительный. Именно поэтому потребности в использовании такой монеты при расчетах, фактически, нет.
Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,
– указывает Нацбанк.
Заметим, что НБУ ввел правила расчетов при отсутствии таких монет. То есть, регулятор установил как именно должно осуществляться округление, говорится на официальном сайте Нацбанка.
Как правильно округлять сумму в чеке / Фото НБУ
Что важно знать об изъятии копеек из обращения?
10 копеек изымают из обращения незаметно для граждан. Ведь этот процесс осуществляется, когда эти монетки попадают в банк. Например, в результате инкассации.
После того, как банки изымут копейки, их передадут в НБУ. В дальнейшем будет происходить утилизация.
Это не первая копейка, которую выводит из обращения НБУ. Ранее уже изымались номиналы: 1, 2, 5 и 25 копеек.