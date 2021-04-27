Украина обнародовала прайсинг нового выпуска еврооблигаций на сумму в 1,25 миллиарда долларов. Доходность ценных бумаг установлена на уровне 6,875% .

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Украина выпустила новые евробонды

В Минфине ожидают, что агентства Standard&Poor's и Fitch присвоят украинским активам рейтинги "В". Это первый публичный выпуск еврооблигаций в текущем году. Привлеченные средства будут направлены на финансирование статей государственного бюджета.

Еврооблигации Это ценные бумаги, один из способов привлечения денег извне. Их может выпускать государство, муниципалитеты или компании. Активы покупают иностранные инвесторы.

Эта транзакция позволит финансовому ведомству выполнить нынешний план государственных внешних заимствований.

Большую часть которого мы рассчитываем выполнить путем льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте,

– рассказал глава Министерства финансов Сергей Марченко.

Главными организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan . Расчеты запланированы на 30-е апреля 2021