Банковская комиссия: как уменьшить проценты и сэкономить на услугах

Комиссия банка часто зависит от суммы платежа, поэтому может составлять ощутимую сумму для крупных финансовых операций. Есть несколько простых привычек, по которым будет проще контролировать финансы. Но главное знать, на каких условиях банки проводят услуги и какими способами начисляют комиссию.

Что такое банковская комиссия и какой она бывает?

О том, как учитывать комиссию и искать более выгодные варианты, пишет IdeaBank.

Смотрите также Проверьте кошелек: именно эти 500 гривен выводят из обращения

Для блога Александр Герасимов рассказал, что банковская комиссия – это своеобразный тариф на проведение определенных услуг. Часто комиссия зависит от так называемой популярности операций или себестоимости организации обслуживания.

Как отмечает банкир, соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" соответствующие учреждения самостоятельно определяют услуги, к которым применяют комиссии. Также самостоятельно определяют способ начисления и другие детали.

Комиссия за обслуживание расчетного счета

Чаще всего используют для премиальных карт, где есть дополнительные сервисы. Проценты взимают при открытии такой карты. Однако бывают ситуации, когда комиссионные снимают раз в месяц или раз в год.

Комиссия за снятие наличных денег

Банк забирает проценты при снятии денег с банкоматов других учреждений. Если речь идет о кредитных средствах, которые клиент "переводит" в наличные – проценты будут еще выше (учитывают риск для кредитора).

Комиссионные за такой вид услуги могут начислить фиксированной суммой. Или в другом варианте – в процентном значении в зависимости от суммы снятия.

Комиссия за перечисление денег на счет

Чтобы покрыть организационные расходы на обслуживание операции по перечислению средств – банки часто применяют комиссию от суммы платежа. Часто это 1%. Размер тарифа определяется от:

перевода через кассу или в приложении;

типа перевода – IBAN или Р2Р;

типа карты – кредитная или дебетовая.

Если перечислять деньги через кассу – комиссия будет выше, потому что нужно оплачивать дополнительную работу кассира. Через приложение проценты будут меньше.

Если получатель и отправитель обслуживаются в одном и том же банке, то комиссию за перевод средств могут не начислять.

Комиссия за конвертацию валюты

Такой вид начислений – как страхование банка на случай валютных колебаний. Поэтому если рассчитываться картой за рубежом или покупать что-то в иностранной валюте – банк начислит проценты.

Важно! Перед осуществлением соответствующей операции надо отдельно проверить условия конвертации валют. Так удастся спрогнозировать дополнительные расходы.

Здесь комиссионные начисляют процентами от суммы платежа.

Комиссия за перевыпуск карты

Первая физическая карта бесплатная, но если потерять ее и возобновлять – банк может взыскать средства за расходы на изготовление.

В ситуациях, когда клиент заменяет карту после завершения ее срока действия – услуга бесплатная. Так же как и для виртуальных или онлайн карт.

Комиссия за кредитный лимит

Когда клиент будет возвращать задолженность на кредитку, банк может начислить дополнительные проценты за просроченное время возврата средств.

Как начисляют комиссию?

Существует 3 способа, по которым банк начисляет проценты для различных услуг.

Фиксированная сумма – когда во время операции (независимо от суммы) расходы клиента автоматически возрастают на 5 гривен, или больше.

– когда во время операции (независимо от суммы) расходы клиента автоматически возрастают на 5 гривен, или больше. Процент от суммы операции – после определения суммы для услуги, банк дополнительно начислит к ней процент (условно, за количество денег).

– после определения суммы для услуги, банк дополнительно начислит к ней процент (условно, за количество денег). Комбинированный способ – к сумме операции банк добавляет фиксированную сумму комиссии, а также процент от суммы услуги. Это может быть 15 гривен фиксированных комиссионных и еще 2% от суммы операции, например.

Как уменьшить расходы на банковскую комиссию?

Все банки имеют индивидуальные правила. Однако основной совет, чтобы не попасть на проценты – ознакомиться с банковскими условиями по различным операциям и платежам.

В частности эксперт советует:

пользоваться онлайн-банкингом;

объединять меньшие транзакции в одну, если комиссия фиксированная;

снимать наличные в банкоматах от банка, в котором клиент обслуживается;

рассчитываться безналично в тех операциях, где через наличные могут взимать проценты.

В то же время как пишет РБК-Украина, финансистка Наталья Рудевич в своих соцсетях советует сравнивать условия в разных банках и выбирать самый выгодный вариант. Относительно снятия наличных, выгоду можно просчитать так:

Например, сейчас в Монобанке за снятие денег с карты комиссия составляет 0,9%. При этом в ПУМБ комиссия за снятие наличных в банкомате – отсутствует. На больших суммах разница будет существенная,

– объяснила Рудевич.

Что нужно знать о банковских вопросах?

Важно вовремя перевыпускать карту, чтобы не иметь проблем со счетом. Что облегчить процедуру для клиентов, ПриватБанк предлагает оформить услугу онлайн. Так можно будет открыть Digital карту. Она будет иметь те же возможности, что и пластиковая.

Также известно, что пользоваться картами ПриватБанка можно даже по завершению срока действия. А перевыпустить карту можно не только онлайн, а также через отделение или заказав доставку.

Как ранее рассказал Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, в марте 2026 года зафиксировали значительный отток депозитов и денег из банков. Например, отток с гривневых депозитов составил 12,7 миллиардов. Также рекордно выросли обращения украинцев за кредитами. Общая сумма составляет 357,7 миллиарда гривен, а за март показатель повысился на 11,9 миллиарда.