Расчет картой за рубежом: какая комиссия предусмотрена в разных банках

Украинцы сейчас активно путешествуют за границу. Это может быть не только отпуск, но также и встречи с близкими и родными, которые сейчас находятся в других государствах. В частности они пользуются своими карточками и других странах.

Какая комиссия при расчете украинской картой за рубежом?

О том, какая комиссия при расчете картой за рубежом, рассказывает Приватбанк.

Пользоваться картами банка в других странах можно так же как и в Украине. Однако есть определенные лимиты.

Если это гривневые счета, то речь идет о 12 500 гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней.

Если валютные – 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в день.

Обратите внимание! Комиссия за снятие наличных с карт Приватбанка за рубежом составляет 2%.

В некоторых магазинах за границей вас могут спросить, в какой валюте вы хотите произвести оплату. Чтобы сэкономить, выбирайте валюту страны, в которой находитесь,

– посоветовали в банке.

Если карта "в гривне", а цена установлена в евро, то следует рассчитаться именно в евро – с карты будет списана эквивалентная сумма в гривне по курсу Приватбанка без каких-либо комиссий. Однако если заплатить в гривне, то зарубежный банк обменяет гривну на евро по своему курсу, который обычно выше.

После этого поступит сумма, которую конвертировано по курсу зарубежного банка, а еще – плюс комиссия за конвертацию.

Один из популярных банков Украины – Ощадбанк – установил такие правила для своих клиентов, находящихся за границей:

Сумма операции, которая поступает от международной платежной системы блокируется по курсу банка на день проведения операции.

Для покрытия курсовой разницы дополнительно блокируется 1% от суммы операции – по курсу НБУ.

При снятии наличных дополнительно блокируется 1,5% +35 гривен – комиссия за снятие средств в банкомате, тоже по курсу Национального банка.

В то же время Monobank установил ту же сумму, что и Приватбанк. По состоянию на март 2026 года снятие собственных средств по карте за рубежом составляет 2% от суммы снятия.

