Расчет картой за рубежом: какая комиссия предусмотрена в разных банках
- Приватбанк взимает комиссию 2% за снятие наличных с карты за рубежом, с ограничением на расходы для гривневых счетов в 12 500 гривен в неделю, а валютных – 100 тысяч гривен в день.
- Ощадбанк блокирует 1% от суммы операции для курсовой разницы и взимает дополнительно 1,5% + 35 гривен за снятие наличных за рубежом.
Украинцы сейчас активно путешествуют за границу. Это может быть не только отпуск, но также и встречи с близкими и родными, которые сейчас находятся в других государствах. В частности они пользуются своими карточками и других странах.
Какая комиссия при расчете украинской картой за рубежом?
О том, какая комиссия при расчете картой за рубежом, рассказывает Приватбанк.
Читайте также Клиенты "Приватбанка" до июля могут получить 2 тысячи гривен на карту
Пользоваться картами банка в других странах можно так же как и в Украине. Однако есть определенные лимиты.
- Если это гривневые счета, то речь идет о 12 500 гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней.
- Если валютные – 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в день.
Обратите внимание! Комиссия за снятие наличных с карт Приватбанка за рубежом составляет 2%.
В некоторых магазинах за границей вас могут спросить, в какой валюте вы хотите произвести оплату. Чтобы сэкономить, выбирайте валюту страны, в которой находитесь,
– посоветовали в банке.
Если карта "в гривне", а цена установлена в евро, то следует рассчитаться именно в евро – с карты будет списана эквивалентная сумма в гривне по курсу Приватбанка без каких-либо комиссий. Однако если заплатить в гривне, то зарубежный банк обменяет гривну на евро по своему курсу, который обычно выше.
После этого поступит сумма, которую конвертировано по курсу зарубежного банка, а еще – плюс комиссия за конвертацию.
Один из популярных банков Украины – Ощадбанк – установил такие правила для своих клиентов, находящихся за границей:
- Сумма операции, которая поступает от международной платежной системы блокируется по курсу банка на день проведения операции.
- Для покрытия курсовой разницы дополнительно блокируется 1% от суммы операции – по курсу НБУ.
- При снятии наличных дополнительно блокируется 1,5% +35 гривен – комиссия за снятие средств в банкомате, тоже по курсу Национального банка.
В то же время Monobank установил ту же сумму, что и Приватбанк. По состоянию на март 2026 года снятие собственных средств по карте за рубежом составляет 2% от суммы снятия.
Что еще украинцам следует знать о банках?
- Иногда банки могут заблокировать карту без каких-либо предупреждений. Причин такого решения может быть много: финансовый мониторинг, мошенничество, нетипичные действия клиента и тому подобное. Для того, чтобы разблокировать карту, следует обратиться к самому банку.
- В то же время перевести за границу 100 тысяч гривен в месяц возможно. Но есть немало стран, с которыми запрещено сотрудничество. В список входят Россия, Иран, Сирия, Северная Корея и тому подобное.