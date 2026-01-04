Запасы значительны, но не вечны: когда иссякнут мировые резервы нефти

По разным оценкам, учитывая нынешний уровень добычи и спроса, нефти в мире может хватить до середины 21 века. Однако такие прогнозы очень приблизительны, ведь немалая часть месторождений нефти до сих пор не исследована. Кроме того, все больше тенденций свидетельствует о переходе к возобновляемой энергии.

На сколько станет еще нефти в мире?

Учитывая подтвержденные запасы в мире, а также уровень потребления, который фиксируется на сегодня, нефти может хватить на следующие 50 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Читайте также Для чего США нефть из Венесуэлы: СМИ раскрыли замысел Трампа

Напоминаем, что добыча этого ресурса началась где-то 165 лет назад, а использовали его для производства пластмассы, бензина, асфальта и других продуктов.

Впрочем окончательно спрогнозировал, когда могут закончиться запасы нефти в недрах земли, не возможно. Ведь по разным оценкам, часть запасов нефти находится в труднодоступных местах, например Антарктида, а другая часть – очень глубоко под землей.

Заметьте! В 2023 году опрос Rystad Energy свидетельствовали, что в мире осталось где-то 1,6 триллиона баррелей нефти, которую можно еще добыть. Зато Геологическая служба США в 2012 году оценивала этот показатель вообще в 565 миллиардов баррелей.

Какой спрос на нефть сейчас?

Базовый сценарий World Energy Outlook 2025/2026 свидетельствует, что к 2050 году спрос на нефть существенно возрастет – до 114 миллионов баррелей нефти в день, пишет S&P Global.

Впрочем, в краткосрочной перспективе спрос на нефть может стабилизироваться в конце 2020-х годов, или в начале 2030-х годов. Это произойдет в результате использования электромобилей и возобновляемой энергии.

Всего к 2030 году произойдет значительный избыток предложения нефти, а это может давить на цены. Но несмотря на это, все будет зависеть от политик в сфере энергетики, климатических целей и внедрения технологий чистой энергии.

Поэтому исчерпание нефти как ресурса в глобальном масштабе – это скорее вопрос геологической продолжительности, то есть десятилетия, а возможно и века.

Что будет с добычей нефти в мире?