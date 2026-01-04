Реальны ли амбиции Трампа?

По словам Дональда Трампа, таким образом оккупация "не будет стоить ни копейки" его стране, которая получит компенсацию из "денег, выходящих из-под земли". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Во время выступления перед журналистами через несколько часов после задержания Мадуро Трамп заявил, что "очень большие" американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов на восстановление "сильно поврежденной инфраструктуры" Венесуэлы.

Сейчас эмбарго США на венесуэльскую нефть действует, и хотя Трамп в конце концов хочет, чтобы "нефть текла", аналитики предупреждают – из-за нехватки инфраструктуры и инвестиций на реализацию амбиции могут уйти годы.

Есть еще много вопросов, на которые нужно ответить относительно состояния венесуэльской нефтяной промышленности, но, очевидно, что для ее восстановления понадобятся десятки миллиардов долларов,

– сказал Питер Макнали из Third Bridge.

Интересно! Венесуэла имеет самые большие подтвержденные запасы нефти среди всех стран мира. Сейчас только одна американская энергетическая компания продолжает работать в Венесуэле – Chevron.

Что говорят американские компании?

Представитель Chevron заявил, что компания и в дальнейшем сосредоточена на безопасности и благополучии работников и сохранении целостности активов, а также работает в полном соответствии со всеми действующими законами и нормами.

Американский нефтяной гигант ConocoPhillips заявил, что "следит за развитием событий в Венесуэле и их потенциальным влиянием на глобальное энергоснабжение и стабильность".

Было бы преждевременно делать предположения относительно любой будущей деловой деятельности или инвестиций,

– добавили там.

Однако другие лидеры отрасли, в частности ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies и Saudi Aramco, еще не выразили свою позицию.

К слову, Guardian пишет, что Венесуэла национализировала свою нефтяную промышленность еще около 50 лет назад, но в 2007 году взяла под контроль операции, которые до сих пор осуществляли на частных условиях. После согласилась остаться только Chevron, а другие компании отказались принять новые условия.

Зачем Трампу венесуэльская нефть?

США являются крупнейшим в мире производителем нефти с большим отрывом, однако они добывают легкое сырье, тогда как для работы нефтеперерабатывающих заводов нужна тяжелое.

Если США хотят обеспечить свои автомобили бензином, им нужна тяжелая, вязкая нефть, поскольку именно ее перерабатывают большинство НПЗ. А поскольку их капитальный ремонт стоит много миллиардов долларов, никто не хочет этого делать в ближайшее время,

– объясняет Sky News.

Итак, несмотря на то что США теоретически добывают больше нефти, чем нужно для внутреннего потребления, страна и дальше полностью зависит от торговли, чтобы закрывать потребность в тяжелом сырье. И именно его крупнейшими запасами в мире, наряду с Канадой и Россией, обладает Венесуэла.

Какова ситуация с нефтью в Венесуэле?