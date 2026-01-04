На сколько станет еще нефти в мире?
Учитывая подтвержденные запасы в мире, а также уровень потребления, который фиксируется на сегодня, нефти может хватить на следующие 50 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science.
Читайте также Для чего США нефть из Венесуэлы: СМИ раскрыли замысел Трампа
Напоминаем, что добыча этого ресурса началась где-то 165 лет назад, а использовали его для производства пластмассы, бензина, асфальта и других продуктов.
Впрочем окончательно спрогнозировал, когда могут закончиться запасы нефти в недрах земли, не возможно. Ведь по разным оценкам, часть запасов нефти находится в труднодоступных местах, например Антарктида, а другая часть – очень глубоко под землей.
Заметьте! В 2023 году опрос Rystad Energy свидетельствовали, что в мире осталось где-то 1,6 триллиона баррелей нефти, которую можно еще добыть. Зато Геологическая служба США в 2012 году оценивала этот показатель вообще в 565 миллиардов баррелей.
Какой спрос на нефть сейчас?
Базовый сценарий World Energy Outlook 2025/2026 свидетельствует, что к 2050 году спрос на нефть существенно возрастет – до 114 миллионов баррелей нефти в день, пишет S&P Global.
- Впрочем, в краткосрочной перспективе спрос на нефть может стабилизироваться в конце 2020-х годов, или в начале 2030-х годов. Это произойдет в результате использования электромобилей и возобновляемой энергии.
- Всего к 2030 году произойдет значительный избыток предложения нефти, а это может давить на цены. Но несмотря на это, все будет зависеть от политик в сфере энергетики, климатических целей и внедрения технологий чистой энергии.
- Поэтому исчерпание нефти как ресурса в глобальном масштабе – это скорее вопрос геологической продолжительности, то есть десятилетия, а возможно и века.
Что будет с добычей нефти в мире?
ОПЕК готовится не менять уровень добычи нефти в 2026 году, несмотря на напряженность между ключевыми членами, например Саудовская Аравия и ОАЭ. Такое решение может сдерживать нестабильность на рынке, поскольку страны альянса стремятся сохранить баланс между предложением и спросом.
За 2025 год страны-члены ОПЕК увеличили показатели добычи нефти почти на 2,9 миллиона баррелей, что составляет 3% мирового спроса нефти.
Несмотря на конфликты и политические риски, ОПЕК остается единственной структурой, способной координировать объемы добычи стран-производителей и влиять на мировые цены на нефть через свои решения. Их согласованная позиция может помочь избежать резких колебаний на мировом рынке.