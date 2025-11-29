Когда будет дефицит лития в мире?

Среди тех, кто считал, что в 2025 году возникнет дефицит лития, были аналитики BMI, исследовательского подразделения Fitch Solution, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

В отчете говорится о том, что в промежутке с 2023 года по 2032 год спрос на литий только для электромобилей в Китае будет расти на 20,4% в годовом исчислении.

Зато S&P Global Commodity Insights отмечает, что в 2025 году на рынке все еще остается избыток лития.

А согласно отчету Международного энергетического агентства, к 2035 году глобальный дефицит меди и лития может обостриться в некоторых регионах из-за скопления поставок и переработки. Ожидается, что дефицит металла может достичь 40% через 10 лет.

Австралия, Китай и Чили будут контролировать к 2030 году до 69% добычи лития, а контролировать переработку металла – Китай.

Напоминаем! Среди стран в мире Китай является среди лидеров по производству лития в мире. Это металл является важным элементом аккумуляторов для электрических автомобилей.

