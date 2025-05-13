В США обнаружили месторождение лития

Месторождение Кальдера Макдермитт, что на границе американских штатов Невада и Орегон, привлекает внимание экспертов. Дело в том, что это может быть месторождение с крупнейшими запасами лития, которые находили в США, информирует 24 Канал со ссылкой на earth.com.

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Литий – это критически важный материал для всего мира. В частности, его используют для изготовления электронных приборов, аккумуляторов и тому подобное. Геологи заявили, что древние вулканические отложения в Кальдера Макдермитт могут содержать от 20 до 40 миллионов тонн лития. Тогда как потенциальная стоимость залежей лития в месторождении может составлять 1,5 триллиона долларов.

Интересная деталь! Объекту, где могут быть запасы лития, уже более 16 миллионов лет. В регионе, где расположено месторождение, обеспокоены. Мол, активная и масштабная добыча лития может повредить экосистеме.

С другой стороны, добавляют, если методы добычи металла будут эффективными, то США может стать одним из ключевых экспортеров лития в мире. Более того, считают, что новые залежи лития могут помочь удовлетворить растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей,.

Напомним, что 1 мая 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. При этом об экономической жизнеспособности украинских месторождений известно достаточно мало. Более того их изучение и разработка требуют много времени и инвестиций.

Кроме того, разработка месторождения может стать толчком для экономического развития округа Малер, который входит в один из самых бедных районов в штате Орегон. Как результат, некоторые местные жители надеются на новые рабочие места.