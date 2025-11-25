Что известно о сотрудничестве России и Китая?

Как известно, Китай импортировал примерно – 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю. Еще примерно 900 тысяч баррелей поступало по трубопроводам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Именно Китай и Индия были основными покупателями российской нефти с начала 2022 года.

Россия является надежным поставщиком нефти и газа в Китай. Мы будем продолжать активно работать над расширением сотрудничества в энергетической сфере как ключевой сферы партнерства между двумя странами,
– отметил вице-премьер-министр России Александр Новак во время встречи с китайскими чиновниками.

Новак пообщался с вице-премьером Китая Дин Сюэсяном, они обсудили усиление сотрудничества. Китайский чиновник поддержал представителя Кремля. Более того, Дин предложил сотрудничество в других отраслях:

  • сфере энергетического перехода;
  • а также – возобновляемых источников энергии.

Важно! По состоянию на сейчас, экспорт СПГ из России был ограничен. В частности, так происходило из-за санкций США против нового завода "Арктик СПГ-2".

Какова ситуация с российской нефтью сейчас?

  • США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Благодаря этому, китайские и российские предприятия решили сократить закупки нефти из России.

  • Из-за введения таких санкций, Трамп хотел побудить Путина заключить мир. Однако российское правительство лишь высмеяло эти ограничения.

  • Хотя российское правительство говорит, что на страну не влияют ограничения, реальность показывает другое. Ожидается, что по состоянию на ноябрь 2025 года, доходы России от нефти и газа будут меньше на 35% чем в аналогичный период прошлого года.

Заметьте! О введении этих санкций стало известно еще в конце октября. Однако вступили в силу ограничения – 21 ноября.