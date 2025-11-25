Что известно о сотрудничестве России и Китая?

Как известно, Китай импортировал примерно – 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю. Еще примерно 900 тысяч баррелей поступало по трубопроводам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Именно Китай и Индия были основными покупателями российской нефти с начала 2022 года.

Россия является надежным поставщиком нефти и газа в Китай. Мы будем продолжать активно работать над расширением сотрудничества в энергетической сфере как ключевой сферы партнерства между двумя странами,

– отметил вице-премьер-министр России Александр Новак во время встречи с китайскими чиновниками.

Новак пообщался с вице-премьером Китая Дин Сюэсяном, они обсудили усиление сотрудничества. Китайский чиновник поддержал представителя Кремля. Более того, Дин предложил сотрудничество в других отраслях:

сфере энергетического перехода;

а также – возобновляемых источников энергии.

Важно! По состоянию на сейчас, экспорт СПГ из России был ограничен. В частности, так происходило из-за санкций США против нового завода "Арктик СПГ-2".

Какова ситуация с российской нефтью сейчас?

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Благодаря этому, китайские и российские предприятия решили сократить закупки нефти из России.

Из-за введения таких санкций, Трамп хотел побудить Путина заключить мир. Однако российское правительство лишь высмеяло эти ограничения.

Хотя российское правительство говорит, что на страну не влияют ограничения, реальность показывает другое. Ожидается, что по состоянию на ноябрь 2025 года, доходы России от нефти и газа будут меньше на 35% чем в аналогичный период прошлого года.

Заметьте! О введении этих санкций стало известно еще в конце октября. Однако вступили в силу ограничения – 21 ноября.