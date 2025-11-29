Коли буде дефіцит літію у світі?

Серед тих, хто вважав, що у 2025 році виникне дефіцит літію, були аналітики BMI, дослідницького підрозділу Fitch Solution, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.

У звіті йдеться про те, що у проміжку з 2023 року по 2032 рік попит на літій лише для електромобілів у Китаї зростатиме на 20,4% в річному обчисленні.

Натомість S&P Global Commodity Insights зазначає, що у 2025 році на ринку все ще залишається надлишок літію.

А відповідно до звіту Міжнародного енергетичного агентства, до 2035 року глобальний дефіцит міді та літію може загостритися в деяких регіонах через скупчення поставок та переробки. Очікується, що дефіцит металу може сягнути 40% через 10 років.

Австралія, Китай та Чилі контролюватимуть до 2030 року до 69% видобутку літію, а контролюватиме переробку металу – Китай.

Нагадуємо! Серед країн у світі Китай є серед лідерів щодо виробництва літію у світі. Це метал є важливим елементом акумуляторів для електричних автомобілів.

Яка країна має найбільше літію?