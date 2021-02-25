Ухудшение ситуации в мировой и украинской экономике в 2020 году привело к тому, что вопрос сохранения и приумножения капитала стал одним из актуальных для многих украинцев. Во что стоит вкладывать средства в 2021 году, чтобы заработать – читайте далее.

После сложного 2020 года, когда экономика Украины понесла серьезные потери, перед многими украинцами стоит вопрос о том, куда вкладывать деньги. Но так, чтобы не только не потерять, но желательно и приумножить свои сбережения.

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К счастью, сегодня каждому доступен широкий спектр инвестиционных инструментов. Все они обладают различным уровнем доходностью и имеют различные нюансы при использовании.

Банковский вклад

Один из наиболее традиционных способов сохранения средств – банковский вклад. Это один из самых высокорисковых способов инвестирования, с небольшим первоначальным капиталом. Однако при этом это один из наименее доходных способов сбережения.

Для того чтобы положить деньги в банк, порой достаточно иметь небольшую сумму. Но стоит отметить, что банки предлагают ставки по депозитам всего лишь от 3 до 10% по депозитам в гривнах. При этом инфляция в Украине в 2020 году составила 5%. То есть ставки по депозитам едва-едва покрывают уровень инфляции.



Банковский вклад – один из наименее доходных способов сбережения / Фото energepic.com, Pexels

В любом случае, если вы хотите отнести в банк значительную сумму денег, лучше не класть ее в один банк, а диверсифицировать свои вложения, открыв счета в 2 – 3 банках. Причина в том, что гарантированная к возмещению максимальная сумма составляет всего 200 тысяч гривен с одного банка. А значит при большей сумме вашего депозита, вы можете лишиться части средств при банкротстве той кредитной организации, куда вы положили деньги.

Покупка недвижимости

Вложить деньги "в бетон" это довольно надежный способ их сохранения. Но он требует наличия на руках достаточно большой суммы денег – как правило, начиная от нескольких десятков тысяч долларов. Обычному человеку понадобится не один год, чтобы накопить эти деньги.

Доходность квартиры при ее сдаче в аренду или перепродаже по выросшей цене в обозримой перспективе также вряд ли принесет вам более 10%, а в краткосрочной перспективе, скорее всего, не превысит уровень инфляции.



Покупка недвижимости требует большой суммы денег / Фото Expect Best, Pexels

Если же вы хотите сдавать приобретенную недвижимость, то надо быть готовым к расходам на ремонт, который периодически придется делать.

Драгоценные металлы

Покупку слитков драгоценных металлов стоит рассматривать как инвестиции на долгосрочную перспективу. Золото и другие металлы традиционно являются "защитным активом" в то время, как финансовые рынки входят в "зону турбулентности".



Покупка слитков дорогих металлов – это инвестиции на долгосрочную перспективу / Фото Pexel

Так, например, за последние 5 лет золото подорожало в 1,5 раза – до 1770 долларов за тройскую унцию. В украинских банках можно купить как слитки (весом от 1 грамма до 1 килограмма), так и монеты из драгоценных металлов. Однако у этого способа есть немало недостатков.

Помимо сложно прогнозируемого уровня доходности, для вложения средств в металлы вам необходимо будет найти банк, в котором это можно сделать по выгодному для вас курсу.

Кроме того, при продаже вы можете столкнуться с тем, что в некоторых банках можно продать только тот слиток, который вы купили. А это значит, что банк легко может установить невыгодный для вас курс продажи.

Вложения на финансовом рынке

Одним из наиболее удобных способов вложения средств являются инвестиции на финансовом рынке. Причина в том, что на финансовом рынке можно в режиме одного окна вложить деньги в различные активы:

валюту и криптовалюту;

акции;

индексы;

энергоносители и другие активы.

А это значит, что вы можете сформировать такой портфель, который будет наиболее доходным.

Одной из платформ, предоставляющих доступ к финансовому рынку, наиболее удобных как для начинающих, так и для опытных инвесторов, является Libertex от компании Forex Club. Она доступна в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это значит, что вы сможете эффективно вкладывать ваши средства в широкий спектр активов буквально не вставая с дивана.

Чтобы инвестировать деньги в Libertex вам нужно:

открыть и пополнить ваш торговый счет;

потом всего лишь выбрать подходящий финансовый инструмент;

определиться с суммой, которую вы хотите инвестировать, а также направлением вашей инвестиции;

после этого вам останется нажать "в рост", если вы ожидаете роста, или "в снижение", если вы прогнозируете падение котировок.

Одной из интересных функций Libertex является мультипликатор, который позволяет кратно увеличить вашу прибыль. Однако следует помнить, что использование мультипликатора также увеличивает и риски.

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Кроме того в Libertex есть встроенные инструменты технического анализа рынка и лента новостей, благодаря которым вы сможете проанализировать рынок и спрогнозировать динамику движения цены интересных вам финансовых активов. Если же вы не хотите проводить анализ сами, то вы можете обратиться к специалистам Forex Club, которые имеют многолетний опыт успешных инвестиций. Эксперты компании подскажут вам, как лучше вкладывать средства, чтобы получить максимум прибыли.

Хотите выгодно вложить ваш капитал? Начните получать прибыль на финансовом рынке вместе с Libertex от Forex Club.