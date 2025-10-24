На что влияет ключевая ставка?

Теперь ключевая ставка в России – 16,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Российское издание ТАСС.

Также по данным ТАСС, из-за понижения ключевой ставки, выросли на почти 1,4%:

индекс Мосбиржи;

индекс РТС.

Нужно понимать, что снижение ключевой ставки будет иметь последствия. Среди них стоит выделить:

удешевление кредитов (а вместе с этим и уменьшение доходности по депозитам);

стимуляцию экономики.

В России ощущались признаки рецессии. Вероятно, Центробанк из-за этого и снизил ставку, чтобы сделать попытку "удержать" ситуацию.

Обратите внимание! Снижение ключевой ставки может спровоцировать рост уровня инфляции в России.

Что происходит в российской экономике сейчас?