В 2022 году власть Китая представила 12-летний план о восстановлении после отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу К ключевым элементам относили увеличение уровня потребления домохозяйств и уход от инвестиций в долгосрочной перспективе.

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Планы Китая под угрозой

Некоторые экономисты положительно оценили этот план, ведь расходы домохозяйств в Китае составляют только 38% ВВП, в то время как среднестатистический этот показатель в мире колеблется на уровне 68%. Вместо этого 43% китайская экономика развивается благодаря именно инвестициям, что почти вдвое превышает аналогичный индикатор в США.

Однако два аналитика считают, что этот план Китая по сути обречен на провал. Более того, они добавляют, что все выглядит так, будто власти страны уже постепенно возвращаются к старой экономической модели для того, чтобы увеличить экономический рост. С другой стороны, этот шаг приведет к увеличению долга Китая. Это мнение обнародовали экономист Бенн Стейл и Цзунюань Зои Лю.

Любопытно! Китай принял решение об ограничение операций клиентов российских банков с банками, расположенными в США, Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании. Накануне в стране с визитом посещал Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Официальные лица включились в поддержку главных секторов экономики. И вряд ли они будут делать ставку на домохозяйства, чтобы увеличить объем расходов в этих отраслях, по мнению аналитиков.

Кроме того, специалисты добавляют, что Китай ждет больше проблем, которые спровоцируют результаты неутешительного экономического восстановления страны. Дальше – больше! Эксперты считают, что громкие заявления о Китае будет настоящий бум после открытия были просто маскарадом