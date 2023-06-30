У 2022 році влада Китаю представила 12-річний план про відновлення після відмови від політики нульової терпимості до коронавірусу. До ключових елементів відносили збільшення рівня споживання домогосподарств та відхід від інвестицій у довготривалій перспективі.

Варте уваги США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ

Плани Китаю під загрозою

Деякі економісти вкрай позитивно оцінили цей план, адже витрати домогосподарств у Китаї становлять лише 38% ВВП, тоді як середньостатистичний цей показник у світі коливається на рівні 68%. Натомість 43% китайської економіки розвивається завдяки саме інвестиціям, що майже вдвічі перевищує аналогічний індикатор у США.

Проте двоє аналітиків вважають, що цей план Китаю по суті приречений на провал. Ба більше, вони додають, що все виглядає так, ніби влада країни уже поступово повертається до старої економічної моделі задля того, аби збільшити економічне зростання. З іншої сторони цей крок призведе до збільшення боргу Китаю. Цю думку оприлюднили економіст Бенн Стейл та Цзунюань Зої Лю.

Цікаво! Китай ухвалив рішення про обмеження операцій клієнтів російських банків з банками, які розташовані у США, Євросоюзі, Швейцарії та Великій Британії. Напередодні у країні з візитом відвідував Ддержавний секретар США Ентоні Блінкен.

Офіційні особи включилися, щоб підтримати головні сектори економіки. І навряд чи вони будуть робити ставку на домогосподарства, щоб збільшити обсяги витрат у цих галузях, на думку аналітиків.

Крім того, фахівці додають, що на Китай чекає більше проблем, які спровокують результати невтішного економічного відновлення країни. Далі – більше! Експерти вважають, що гучні заяви про у Китаї буде справжній бум після відкриття були просто маскарадом