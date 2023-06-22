Китай шагнул к США и ЕС в контексте полномасштабной войны России против Украины. Речь идет об определенной поддержке санкционной политики против официальной Москвы.

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Важное решение Китая

Китай решил ограничить операции клиентов российских банков с банками, расположенными в США, Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании. Накануне в стране с визитом посещал Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Однако не исключают и другие версии этого решения:

Для официального Пекина этот шаг может служить обычным пиаром для успокоения Блинкена и США на фоне полномасштабной агрессии против Украины;

В то же время, для Китая это может быть обычная рефлексия относительно уменьшения роли России в экономической и стратегической политике Пекина.

Также известно, что Народный банк Китая начал останавливать российские транзакции в китайских юанях, долларах США, гонконгских долларах и евро из-за своих корреспондентских счетов.

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Комментарии от экспертов

Глава The Center for Accountable Investment в Вашингтоне отметил, что Народный банк Китая пока не говорит "нет" России, а лишь ограничивает определенные операции, включающие банки стран Запада.

В то же время, доцент по международным отношениям Роберт Персон считает, что таким образом Китай в определенной степени переживает из-за потенциальной угрозы попадания под действие вторичных санкций.

Генеральный директор и соучредитель Hermitage Capital Уильям Браудер назвал этот шаг со стороны официального Пекина "очень значительным". По его словам, это свидетельствует о тревожной тенденции для Путина, поскольку он может потерять одного из самых мощных своих покровителей.