Падение акций существенно повлияло на личное состояние основателя компании, ведь он владеет 43,5% акций GSX. Поэтому только за последние 4 месяца человек потерял 14 миллиардов долларов собственного капитала. И с 223 места в списке богачей мира опустился на 1750 место. По версии Forbes пока у него 1,9 миллиарда долларов .

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Причины падения акций

Компанию GSX Techedu обвиняют в мошенничестве . Расследование ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам США после того, как ряд инвесторов пожаловались на ложные данные от компании – завышение их показателей.

Считают, что до 70% показателей доходов и количества учеников могут быть сфабрикованы. Однако сам Ларри Сяндун Чен отрицает это.

Это абсурд и ложь. GSX пытается предоставить полное и точное раскрытие информации инвесторам и опровергнуть любые ложные претензии,

– написал гендиректор GSX.

Хедж-фонд Archegos Capital , который был инвестором компании, рухнул . В тот день акции компании упали на 58%.

Компании прогнозируют неутешительные доходы , а инвестиционный банк Goldman Sachs 2 июня подтвердил эти опасения, ухудшив свой прогноз по компании.

Пекин вставляет палки в колеса компании, ведь по мнению властей, онлайн-репетиторство после уроков оказывает большое давление на школьников . Поэтому GSX была вынуждена закрыть свой бизнес с дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Компанию также штрафовали за введение клиентов в заблуждение , что не способствовало улучшению репутации. В апреле GSX заплатила почти 80 тысяч долларов за то, что их реклама демонстрирует заниженную цену их услуг.

Поэтому миллиардер, историей которого так восхищались люди – из обычного учителя он построил многомиллиардную компанию – теперь погряз в проблемах, с которых неизвестно сможет ли выйти миллиардером.