Падение акций существенно повлияло на личное состояние основателя компании, ведь он владеет 43,5% акций GSX. Поэтому только за последние 4 месяца человек потерял 14 миллиардов долларов собственного капитала. И с 223 места в списке богачей мира опустился на 1750 место. По версии Forbes пока у него 1,9 миллиарда долларов.
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Причины падения акций
- Компанию GSX Techedu обвиняют в мошенничестве. Расследование ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам США после того, как ряд инвесторов пожаловались на ложные данные от компании – завышение их показателей.
Считают, что до 70% показателей доходов и количества учеников могут быть сфабрикованы. Однако сам Ларри Сяндун Чен отрицает это.
Это абсурд и ложь. GSX пытается предоставить полное и точное раскрытие информации инвесторам и опровергнуть любые ложные претензии,
– написал гендиректор GSX.
- Хедж-фонд Archegos Capital, который был инвестором компании, рухнул. В тот день акции компании упали на 58%.
- Компании прогнозируют неутешительные доходы, а инвестиционный банк Goldman Sachs 2 июня подтвердил эти опасения, ухудшив свой прогноз по компании.
- Пекин вставляет палки в колеса компании, ведь по мнению властей, онлайн-репетиторство после уроков оказывает большое давление на школьников. Поэтому GSX была вынуждена закрыть свой бизнес с дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет.
- Компанию также штрафовали за введение клиентов в заблуждение, что не способствовало улучшению репутации. В апреле GSX заплатила почти 80 тысяч долларов за то, что их реклама демонстрирует заниженную цену их услуг.
Поэтому миллиардер, историей которого так восхищались люди – из обычного учителя он построил многомиллиардную компанию – теперь погряз в проблемах, с которых неизвестно сможет ли выйти миллиардером.