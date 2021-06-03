Падіння акцій суттєво вплинуло на особисті статки засновника компанії, адже він володіє 43,5% акцій GSX. Відтак лише за останні 4 місяці чоловік втратив 14 мільярдів доларів власного капіталу. І з 223 місця у списку багатіїв світу опустився на 1750 місце. За версією Forbes наразі у нього 1,9 мільярда доларів.

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Причини падіння акцій

Компанію GSX Techedu звинувачують в шахрайстві. Розслідування веде Комісія з цінних паперів та бірж США після того, як ряд інвесторів поскаржилися на неправдиві дані від компанії – завищення їхніх показників.

Вважають, що до 70% показників доходів та кількості учнів можуть бути сфабриковані. Проте сам Ларрі Сяндун Чен заперечує це.

Це абсурд і брехня. GSX намагається надати повне і точне розкриття інформації інвесторам і спростувати будь-які неправдиві претензії,

– написав гендиректор GSX.

Хедж-фонд Archegos Capital , який був інвестором компанії, зазнав краху. Того дня акції компанії впали на 58%.

, який був інвестором компанії, зазнав краху. Того дня акції компанії впали на 58%. Компанії прогнозують невтішні доходи , а інвестиційний банк Goldman Sachs 2 червня підтвердив ці побоювання, погіршивши свій прогноз щодо компанії.

, а інвестиційний банк Goldman Sachs 2 червня підтвердив ці побоювання, погіршивши свій прогноз щодо компанії. Пекін вставляє палки у колеса компанії, адже на думку влади, онлайн-репетиторство після уроків чинить великий тиск на школярів . Відтак GSX була змушена закрити свій бізнес з дошкільної освіти для дітей віком від 3 до 8 років.

. Відтак GSX була змушена закрити свій бізнес з дошкільної освіти для дітей віком від 3 до 8 років. Компанію також штрафували за введення клієнтів в оману, що не сприяло покращенню репутації. У квітні GSX заплатила майже 80 тисяч доларів за те, що їхня реклама демонструє занижену ціну їхніх послуг.

Тож мільярдер, історією якого так захоплювалися люди – зі звичайного вчителя він побудував багатомільярдну компанію – тепер загруз у проблемах, з яких невідомо чи зможе вийти мільярдером.

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